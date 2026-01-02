news_header_top
Экономика 2 января 2026 10:59

Рубль в 2025 году укрепился к доллару сильнее всех других валют

Фото: © «Татар-информ»

По итогам 2025 года российский рубль стал самой подорожавшей к американскому доллару валютой, укрепившись с декабря 2024-го на 31%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на анализ открытых биржевых данных.

Согласно данным Банка России, официальный курс доллара за 2025-й снизился на 23,45 рубля. Дороже всего, 103,44 рубля, американская валюта стоила 15 января, а дешевле всего, 76,09 рубля, – 6 декабря. Курс на 31 декабря составляет 78,23 рубля за доллар.

Евро также достигал максимума 15 января прошлого года – тогда его курс равнялся 106,25 рубля. А вот до минимального значения, 87,57 рубля, курс европейской валюты снижался 19 марта. Официальный курс на конец года составляет 92,09 рубля за евро.

На втором месте среди самых укрепившихся по итогам 2025 года к американскому доллару валют оказалась шведская крона (ее курс вырос на 19,9%), а на третьем – венгерский форинт (+19,4%). В топ-5 по этому показателю также попали колумбийское песо (+18,9%) и чешская крона (+17,2%).

Напротив, максимальное снижение к доллару продемонстрировал в минувшем году курс аргентинского песо – он ослаб на 29,2%. В число антилидеров также вошли турецкая лира (-18,3%), ливийский динар (-9,2%), шри-ланкийская рупия (-5,5%), непальская и индийская рупии (курс каждой из них по отношению к американской валюте снизился на 5%).

В конце декабря прошлого года агентство Bloomberg рассказало, что с начала 2025 года рубль укрепился на 45% и стал одним из пяти наиболее прибыльных мировых активов по спотовой доходности. Издание объяснило укрепление рубля падением спроса на иностранную валюту в РФ из-за введенных против страны санкций. Повлияла на это и политика высокой ключевой ставки Банка России, уточнило агентство.

#курс рубля
