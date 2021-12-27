Совфед: Возрождение совета Россия — НАТО возможно после конкретных шагов Запада

Говорить о возможности возрождения совета Россия — НАТО можно только после того, как западные партнеры предпримут конкретные шаги по гарантиям безопасности. Об этом рассказала РИА Новости сенатор Совфеда Ольга Ковитиди.

«Реализация предложений Брюсселя о возрождении совета Россия-НАТО возможна лишь после конкретных шагов наших внешнеполитических партнеров. Россия должна получить конкретный ответ на озвученные Москвой конкретные предложения по гарантиям безопасности, причем обсуждения должны пройти по трем трекам — с США, ОБСЕ и НАТО», — отметила она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении альянса 12 января созвать совет Россия — НАТО.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ответил, что Москва услышала предложение Запада, но необходимо решить ряд вопросов.

Ковитиди подчеркнула, что ради мира Россия готова вести политический диалог, но без ущерба для национальных интересов. В частности, она напомнила, что продвижение НАТО на восток представляет реальную угрозу России и без понимания и компромисса в переговорах нет никакого смысла.

«Задача России — достижение бескровного, нетравматичного дипломатического переговорного результата. Уверена, рядовые европейцы это оценят. России нужны не протокольные мероприятия под свет софитов, не устные пустые заверения, а четкие письменные, юридически обязывающие гарантии безопасности», — заключила она.

Напомним, российский МИД 17 декабря передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО.

На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток.