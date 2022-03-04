Совфед обсудит экономическую ситуацию в РФ 11 марта

Пленарное заседание Совета Федерации на котором рассмотрят очередной пакет законов, направленных на поддержку российской экономики в условиях санкций пройдет 11 марта. Об этом ТАСС заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Следующее заседание Совета Федерации состоится 11 марта в 15 часов для рассмотрения следующего пакета законов, направленных на поддержку нашей экономики», – сказала спикер.

Ранее сенаторы объявили о двух дополнительных заседаниях для «скорейшего рассмотрения ряда социально-экономических инициатив».

Первый пакет документов для поддержки граждан и бизнеса Госдума одобрила 4 марта.

После начала специальной военной операции в Украине 24 февраля страны Запада начали ужесточать санкции против России.

Президент РФ Владимир Путин заверил, что все задачи потребительского рынка, которые могут возникнуть в связи с этим, будут решены.