Путин заявил, что все задачи потребительской кооперации в РФ будут решены

Все вопросы в потребительской кооперации России, которые могут возникнуть в связи с уходом с российского рынка некоторых фирм, будут решены, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил телеканал RT.

Глава государства напомнил, что российское правительство в силах решать эти задачи и те партнеры, которые «бегут из России» наносят ущерб сами себе.

«Нам придется сдвинуть некоторые проекты чуть-чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции, как мы это сделали, например, в авиации. Но мы все равно решим задачи, которые стоят, и даже в конечном итоге выиграем от этого, потому что приобретем дополнительные компетенции. Мы способны решать подобные задачи!» – сказал Путин.

После начала специальной военной операции в Украине 24 февраля страны Запада начали ужесточать санкции против России. В связи с этим некоторые фирмы приостановили свою работу на потребительском рынке РФ.

Так, например, известная шведская компания IKEA прекратила работу на территории России и Беларуси.