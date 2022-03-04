Госдума приняла закон о комплексе мер по поддержке россиян и бизнеса в 2022 году

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о социально-экономических мерах по поддержке граждан и бизнеса, сообщает РИА Новости.

Документ допускает возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году и на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года.

Кроме того, резидентам для получения статуса организации-участника свободной экономической зоны в Крыму, зарегистрированной за его пределами, достаточно будет иметь на полуострове филиал или представительство.

Отмечается, что Правительство РФ сможет разрешать продолжать деятельность без продления лицензии и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых госуслуг.

Федеральному правительству, а также муниципалитетам будет предоставлено право на изменение условия контракта (предмет, цена, срок и тд) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.

Кабмин будет самостоятельно устанавливать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.

Медицинским организациям позволят закупать большее количество изделий через электронный запрос котировок и в упрощенном порядке.

Фонд социального страхования (ФСС) сможет приобрести технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.

Максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту повышается с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. Лекарства и медицинские изделия, которые не имеют российского аналога, можно будет закупать у единственного поставщика, если он не работает в стране, которая ввела санкции против РФ.

Также закон, в части о градостроительной деятельности в 2022 году, продлевает до 1 января возможность получения членами саморегулируемой организации (СРО) займов за счет средств компенсационного фонда этой СРО.

После принятия закона Кабмин сможет устанавливать отдельные особенности регулирования правоотношений в долевом строительстве и упрощать процедуры получения государственных и муниципальных услуг.