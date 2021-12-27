Совфед: Для достижения коллективного иммунитета в РФ нужна 100-процентная вакцинация

Чтобы достичь коллективного иммунитета от коронавируса в России, необходимо привить 100% населения страны. Об этом со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко сообщает РИА Новости.

Она выразила благодарность привившимся гражданам и попросила остальных последовать их примеру.

«Я хочу поблагодарить всех тех граждан, которые привились, проявив свою ответственность, и все-таки обратиться с просьбой к тем, кто еще этого не сделал: мы должны достичь коллективного иммунитета. Для этого нужна 100%-ная вакцинация наших граждан», — сказала Матвиенко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала о том, что уровень иммунизации в стране составляет 64%, в то время как для защиты от вируса нужно привить не менее 80% россиян.

На ежегодной пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин отметил, что новые волны распространения коронавируса и штаммы возникают в местах с низким уровнем вакцинации.