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Здоровье
24 декабря 2021  23:58

Коллективный иммунитет к Covid-19 в России достиг 60,4%

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В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции превысил 60%, рассказала заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

«По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла — 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%», — приводят ее слова «Известия».

Накануне, на ежегодной итоговой пресс-конференции, Президент России Владимир Путин заявил, что достигнутого в стране уровня иммунитета недостаточно для борьбы с коронавирусной инфекцией.

#коронавирус
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