Путин: Новые волны коронавируса возникают из-за его способности к мутации

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос, почему возникают новые волны распространения Covid-19.

«Вызвано способностью к мутациям этого вируса. Новые, новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Скажем, что в африканских странах очень много пораженных вирусом иммунодефицита», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что поэтому он призывает другие страны к взаимному признанию вакцин от коронавируса.

Штамм B.1.1.529 коронавируса SARS-CoV-2 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «омикрон».