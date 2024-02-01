Советский суд Казани продлил арест Алсу Курмашевой

В Советском суде Казани продлили арест редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой. Она пробудет в СИЗО еще два месяца.

Напомним, Курмашеву задержали по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах и сбору информации о военной деятельности России.

По версии следствия, она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Кроме того, по версии следствия, Алсу Курмашева имела гражданство США и с 1998 года проживала на постоянной основе в Чехии, скрывая этот факт от своего российского окружения, а также не передавала документы в службу по вопросам миграции в России. Муж Курмашевой – Павел Буторин, как и супруга, гражданин США, живет в Чехии. По версии следователей, в личной переписке с Курмашевой и по ее просьбе экземпляр антироссийской книги, осуждающей спецоперацию, Павел должен был передать через посредника в конгрессе США президенту США Джо Байдену.

* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента