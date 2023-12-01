Советский суд Казани продлил арест Алсу Курмашевой на 2 месяца

Сегодня в Советском суде Казани продлили срок задержания редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой. Она пробудет в СИЗО до 5 февраля 2024 года.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В свою очередь Курмашева отказалась что-либо комментировать журналистам. Вместо нее взял слово ее адвокат Рим Сабиров.

«Решение о продлении меры пресечения до 5 февраля будет обжаловано в Верховном суде РТ. Насколько мне известно, было обращение со стороны американского посольства о доступе к подзащитной. Никакой встречи еще не было, но, я так понимаю, что планируется. Какие действия проводит американская сторона – мне неизвестно», – сказал он.

По словам адвоката, лицо, обвиняемое в преступлении средней тяжести, не может находится под стражей. Он считает, что суд предвзято относится к избранию меры пресечения.

«Это не насильственное преступление, по крайней мере позиция Верховного суда такова, что обвиняемые в такого рода преступлениях не должны заключаться под стражу. О содержании в СИЗО не могу комментировать», – подытожил адвокат.

Напомним, Курмашеву задержали по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах и сбору информации о военной деятельности России.

Она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Кроме того, по версии следствия, Алсу Курмашева имела гражданство США и с 1998 года проживала на постоянной основе в Чехии, скрывая этот факт от своего российского окружения, а также не передавала документы в службу по вопросам миграции в России. Муж Курмашевой – Павел Буторин, как и супруга, гражданин США, живет в Чехии. По версии следователей, в личной переписке с Курмашевой и по ее просьбе экземпляр антироссийской книги, осуждающей спецоперацию, Павел должен был передать через посредника в конгрессе США президенту США Джо Байдену.

* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента