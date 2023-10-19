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Муж редактора «Радио Свобода»* – директор проукраинского телеканала «Настоящее время»
Павел Буторин – муж редактора Татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свободы»*, возглавлявшей «Idel.Реалии»* Алсу Курмашевой является директором телеканала «Настоящее время»*. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного источника.
Это проукраинский русскоязычный телеканал с редакцией в Праге.
Буторин, как и супруга, гражданин США, живет в Чехии. По версии следствия, в личной переписке с Курмашевой и по ее просьбе экземпляр антироссийской книги, осуждающей спецоперацию, Павел должен был передать через посредника в конгрессе США президенту США Джо Байдену.
Он же сообщил Курмашевой, что один из экземпляров книги передал директору агентства США по международным медиа «USAGM» Аманде Беннетт.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что задержание Курмашевой по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, может быть не последним уголовным делом. Ей могут предъявить претензии за издание книги, которая в негативном свете выставляет спецоперацию России на Украине.
«Настоящее время» начал вещание 7 февраля 2017 года, является русскоязычным телеканалом с редакцией в Праге. Создан медиакорпорацией «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»* при участии «Голоса Америки»*.
* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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