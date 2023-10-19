Муж редактора «Радио Свобода»* – директор проукраинского телеканала «Настоящее время»

Павел Буторин – муж редактора Татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свободы»*, возглавлявшей «Idel.Реалии»* Алсу Курмашевой является директором телеканала «Настоящее время»*. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного источника.

Это проукраинский русскоязычный телеканал с редакцией в Праге.

Фото: © «Татар-информ»

Буторин, как и супруга, гражданин США, живет в Чехии. По версии следствия, в личной переписке с Курмашевой и по ее просьбе экземпляр антироссийской книги, осуждающей спецоперацию, Павел должен был передать через посредника в конгрессе США президенту США Джо Байдену.

Он же сообщил Курмашевой, что один из экземпляров книги передал директору агентства США по международным медиа «USAGM» Аманде Беннетт.

Фото: © «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что задержание Курмашевой по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, может быть не последним уголовным делом. Ей могут предъявить претензии за издание книги, которая в негативном свете выставляет спецоперацию России на Украине.

«Настоящее время» начал вещание 7 февраля 2017 года, является русскоязычным телеканалом с редакцией в Праге. Создан медиакорпорацией «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»* при участии «Голоса Америки»*.

* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента