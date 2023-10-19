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Редактора «Idel.Реалии»* в Казани осудили за несообщение о гражданстве США и Чехии
У Алсу Курмашевой – редактора Татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свободы»*, возглавлявшей «Idel.Реалии»* обнаружили незарегистрированное гражданство США и Чехии. Об этом «Татар-информу» стало извсетно от источника в правоохранительных органах.
11 октября мировой суд участка №11 Советского района Казани признал Курмашеву виновной по уголовному делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти о наличии у нее наряду с гражданством Российской Федерации гражданства иностранного государства.
Суд признал Курмашеву виновной и назначили ей штраф – 10 тысяч рублей.
По версии следствия, Алсу Курмашева имела гражданство США и Чехии и скрывала этот факт от своего российского окружения, а также не передавала документы в службу по вопросам миграции в России. С 1998 года она на постоянной основе проживала в Чехии.
«Татар-информ» сообщал, что вчера в Казани сотрудники правоохранительных органов задержали редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
По информации источника «Татар-информа», следствие уверено, что Курмашева получила сведения о мобилизованных в армию преподавателях одного из вузов в Татарстане. Она использовала эту информацию при подготовке «альтернативных аналитических материалов» для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний.
Из выводов обвинения следует, что Алсу Курмашева не исполнила установленную российским законом обязанность по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.
* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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