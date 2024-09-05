Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Лучше эвтаназия, чем такой дом престарелых»: что говорят соседи о пансионате в Щербаково
Громкое уголовное дело возбуждено в Татарстане: после смерти пожилых постояльцев частного пансионата выяснялось, что их недвижимость и другое имущество принадлежат каким-то людям. В частности, всполошились родные одной из умерших бабушек. Сколько еще таких историй, теперь предстоит выяснить следствию.
«Бабушка умерла, ее имущество переоформили неизвестно на кого»
Сегодня суд должен будет избрать меру пресечения для хозяйки частного пансионата для пожилых, который располагался в одном из частных домов казанского поселка Щербаково.
Накануне республику потрясли шокирующие новости об этом заведении, в котором содержались пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. Условия содержания в нем были названы ужасными, прокуратура, проверив заведение, потребовала его закрыть.
Как выяснилось, жительница Татарстана обратилась в полицию о том, что исчезла ее бабушка. Как оказалось, пенсионерка в течение некоторого времени находилась в пансионате для престарелых, там и умерла. Все ее имущество было переоформлено на неизвестного внучке человека.
Полицейские побывали в так называемом пансионате для пожилых, в тот момент там находились 22 постояльца. Оперативники опросили сотрудников нотариальных контор, медиков, фармацевтов, сотрудников морга и юристов. Все материалы были переданы в Следственный комитет.
По некоторым данным, смерти постояльцев для этого «дома престарелых» не редкость. Жители Щербаково рассказали «Татар-информу», что периодически наблюдали кареты скорых у дверей заведения. По словам местных жителей, пожилых постояльцев родственники практически привозили сюда умирать.
Их оставляли в заведении, платили по несколько тысяч рублей в сутки и чаще всего забывали про них на месяцы. Как рассказали «Татар-информу» те, кто бывал внутри, в доме до сих пор стоит странный затхлый запах, напоминающий то ли плесень, то ли запах чего-то неживого, хотя кухня, по словам людей, на первый взгляд кажется чистой.
«Не дай Бог меня бы так дети сдали, лучше эвтаназия»
«Татар-информ» побывал в Щербаково. Злополучный интернат – неприметное двухэтажное здание из белого кирпича с высоким забором – стоит на окраине поселка у леса. Ворота, калитка и входная дверь в дом опечатаны – на них красуются белые полоски бумаги со штампами и датами. Они появились после недавних обысков.
По соседству с интернатом стоит несколько больших красивых домов. Нам удалось побеседовать с местными жителями, которые частенько прогуливаются рядом с интернатом. По их словам, раньше здесь находился наркодиспансер, потом в доме организовали интернат для престарелых. Практически все, с кем удалось поговорить, акцентировали внимание на неприятном запахе, который распространялся по округе. А также упоминали о том, что пожилых постояльцев не выпускали гулять за пределы участка. Они всегда находились взаперти.
«Мы с друзьями периодически здесь проходим, часто рядом с домом воняло то ли какой-то гнилью, то ли это был трупный запах. Случалось, приходили к нам погулять люди из соседних поселков, они тоже это отмечали. Из-за забора постоянно были слышны крики и ругань», – рассказала местная жительница Азалия.
Другая жительница поселка вспомнила, что раньше на этом месте стоял деревянный дом, потом он сгорел и хозяева построили кирпичный.
«Первое время в нем наркодиспансер был, они тут гудели постоянно. Поднялся скандал, и их убрали отсюда. Больше пяти лет назад это было. Для старых людей условия в этом доме вообще страшные. Я тут все время хожу, но постояльцев снаружи никогда не видела. Они не выходили. Я тут хожу утром и вечером, могу сказать, что из-за забора были слышны крики. И между собой ссорились постояльцы, и иностранные нянечки их ругали или замечания делали», – рассказала Мунира Хасанова.
По мнению женщины, в первую очередь виноваты дети, которые сдавали сюда своих родителей.
«Я их всегда порицала, говорила: "Неужели, когда вы все это видите, у вас сердце не екает?" Они ухмылялись только. В основном родителей молодежь сдавала. Скорые тут часто стояли. Хозяйку я никогда не видела. Не дай Бог, если меня дети так сдадут, лучше уж эвтаназия», – подытожила Мунира Хасанова.
Другая жительница поселка – Алина Азизова рассказала «Татар-информу», что никогда не видела жителей пансионата гуляющими по улице.
«Возможно, их и правда не выпускали. Честно говоря, это вообще кошмар какой-то, если учесть, что я на этой улице живу. Обидно из-за того, что пожилых людей хватились только из-за денег, когда началось разбирательство с наследством и недвижимостью. Я прочитала, что искать начали именно из-за этого. Я думала, что тут семья заселилась – в одной из комнат снаружи было видно светодиодную ленту в комнате, как будто подросток там жил», – рассказала Алина.
Как только вокруг ситуации с интернатом поднялся шум, сюда нагрянули многочисленные проверки – выяснилось, что зафиксированы многочисленные нарушения норм пожарной безопасности и санитарных норм. В отношении организаторов заведения возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а еще одно дело на неустановленных должностных лиц полиции по статье о халатности.
Постояльцев интерната для пожилых разместили в больницы Казани. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Накануне же стало известно о задержании хозяйки частного пансионата. По версии следствия, летом 2023 года несколько человек заставили 76-летнюю жительницу Казани подписать доверенности. После чего аферисты завладели ее недвижимостью, общая стоимость которой составила более 100 млн рублей.
В последующем мошенники предоставили суду фиктивную справку о том, что ранее пенсионерка была осмотрена врачом и психических расстройств у нее не выявлено. Все это время пенсионерка находилась в этом самом заведении в поселке Щербаково, в конце прошлой зимы она скончалась.
Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте хозяйки частного пансионата в Щербаково. Дело обещает быть громким.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников