«Лучше эвтаназия, чем такой дом престарелых»: что говорят соседи о пансионате в Щербаково

«Бабушка умерла, ее имущество переоформили неизвестно на кого»

Сегодня суд должен будет избрать меру пресечения для хозяйки частного пансионата для пожилых, который располагался в одном из частных домов казанского поселка Щербаково.

Накануне республику потрясли шокирующие новости об этом заведении, в котором содержались пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. Условия содержания в нем были названы ужасными, прокуратура, проверив заведение, потребовала его закрыть.

Как выяснилось, жительница Татарстана обратилась в полицию о том, что исчезла ее бабушка. Как оказалось, пенсионерка в течение некоторого времени находилась в пансионате для престарелых, там и умерла. Все ее имущество было переоформлено на неизвестного внучке человека.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Полицейские побывали в так называемом пансионате для пожилых, в тот момент там находились 22 постояльца. Оперативники опросили сотрудников нотариальных контор, медиков, фармацевтов, сотрудников морга и юристов. Все материалы были переданы в Следственный комитет.

По некоторым данным, смерти постояльцев для этого «дома престарелых» не редкость. Жители Щербаково рассказали «Татар-информу», что периодически наблюдали кареты скорых у дверей заведения. По словам местных жителей, пожилых постояльцев родственники практически привозили сюда умирать.

Их оставляли в заведении, платили по несколько тысяч рублей в сутки и чаще всего забывали про них на месяцы. Как рассказали «Татар-информу» те, кто бывал внутри, в доме до сих пор стоит странный затхлый запах, напоминающий то ли плесень, то ли запах чего-то неживого, хотя кухня, по словам людей, на первый взгляд кажется чистой.

Злополучный интернат – неприметное двухэтажное здание из белого кирпича с высоким забором – стоит на окраине поселка у леса Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Не дай Бог меня бы так дети сдали, лучше эвтаназия»

«Татар-информ» побывал в Щербаково. Злополучный интернат – неприметное двухэтажное здание из белого кирпича с высоким забором – стоит на окраине поселка у леса. Ворота, калитка и входная дверь в дом опечатаны – на них красуются белые полоски бумаги со штампами и датами. Они появились после недавних обысков.

По соседству с интернатом стоит несколько больших красивых домов. Нам удалось побеседовать с местными жителями, которые частенько прогуливаются рядом с интернатом. По их словам, раньше здесь находился наркодиспансер, потом в доме организовали интернат для престарелых. Практически все, с кем удалось поговорить, акцентировали внимание на неприятном запахе, который распространялся по округе. А также упоминали о том, что пожилых постояльцев не выпускали гулять за пределы участка. Они всегда находились взаперти.

«Мы с друзьями периодически здесь проходим, часто рядом с домом воняло то ли какой-то гнилью, то ли это был трупный запах. Случалось, приходили к нам погулять люди из соседних поселков, они тоже это отмечали. Из-за забора постоянно были слышны крики и ругань», – рассказала местная жительница Азалия.

Другая жительница поселка вспомнила, что раньше на этом месте стоял деревянный дом, потом он сгорел и хозяева построили кирпичный.

«Первое время в нем наркодиспансер был, они тут гудели постоянно. Поднялся скандал, и их убрали отсюда. Больше пяти лет назад это было. Для старых людей условия в этом доме вообще страшные. Я тут все время хожу, но постояльцев снаружи никогда не видела. Они не выходили. Я тут хожу утром и вечером, могу сказать, что из-за забора были слышны крики. И между собой ссорились постояльцы, и иностранные нянечки их ругали или замечания делали», – рассказала Мунира Хасанова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По мнению женщины, в первую очередь виноваты дети, которые сдавали сюда своих родителей.

«Я их всегда порицала, говорила: "Неужели, когда вы все это видите, у вас сердце не екает?" Они ухмылялись только. В основном родителей молодежь сдавала. Скорые тут часто стояли. Хозяйку я никогда не видела. Не дай Бог, если меня дети так сдадут, лучше уж эвтаназия», – подытожила Мунира Хасанова.

Другая жительница поселка – Алина Азизова рассказала «Татар-информу», что никогда не видела жителей пансионата гуляющими по улице.

«Возможно, их и правда не выпускали. Честно говоря, это вообще кошмар какой-то, если учесть, что я на этой улице живу. Обидно из-за того, что пожилых людей хватились только из-за денег, когда началось разбирательство с наследством и недвижимостью. Я прочитала, что искать начали именно из-за этого. Я думала, что тут семья заселилась – в одной из комнат снаружи было видно светодиодную ленту в комнате, как будто подросток там жил», – рассказала Алина.

Как только вокруг ситуации с интернатом поднялся шум, сюда нагрянули многочисленные проверки – выяснилось, что зафиксированы многочисленные нарушения норм пожарной безопасности и санитарных норм. В отношении организаторов заведения возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а еще одно дело на неустановленных должностных лиц полиции по статье о халатности.

Постояльцев интерната для пожилых разместили в больницы Казани. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Накануне же стало известно о задержании хозяйки частного пансионата. По версии следствия, летом 2023 года несколько человек заставили 76-летнюю жительницу Казани подписать доверенности. После чего аферисты завладели ее недвижимостью, общая стоимость которой составила более 100 млн рублей.

В последующем мошенники предоставили суду фиктивную справку о том, что ранее пенсионерка была осмотрена врачом и психических расстройств у нее не выявлено. Все это время пенсионерка находилась в этом самом заведении в поселке Щербаково, в конце прошлой зимы она скончалась.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте хозяйки частного пансионата в Щербаково. Дело обещает быть громким.