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В Казани задержали хозяйку пансионата, где умерла пенсионерка
В Казани задержали хозяйку частного пансионата, который находился в поселке Щербаковка. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, летом 2023 года злоумышленники обманом заставили 76-летнюю жительницу Казани подписать доверенности. Таким образом они завладели принадлежащей пенсионерке недвижимостью, общая стоимость которой составила более 100 млн рублей.
Мошенники также предоставили суду фиктивную справку о том, что ранее пенсионерка была осмотрена врачом и психических расстройств у неё не выявлено. Все это время пенсионерка находилась в частном пансионате в Щербаковке, где скончалась в феврале 2024 года.
Накануне в пансионате был проведен обыск. Возбуждено уголовное дело. Хозяйка пансионата задержана. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.
Кроме того, будет дана оценка действиям полицейских, сотрудников регионального Минздрава, Роспотребнадзора и иных ведомств, в полномочия которых входил контроль за работой пансионата.
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