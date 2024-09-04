В Казани задержали хозяйку пансионата, где умерла пенсионерка

В Казани задержали хозяйку частного пансионата, который находился в поселке Щербаковка. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, летом 2023 года злоумышленники обманом заставили 76-летнюю жительницу Казани подписать доверенности. Таким образом они завладели принадлежащей пенсионерке недвижимостью, общая стоимость которой составила более 100 млн рублей.

Мошенники также предоставили суду фиктивную справку о том, что ранее пенсионерка была осмотрена врачом и психических расстройств у неё не выявлено. Все это время пенсионерка находилась в частном пансионате в Щербаковке, где скончалась в феврале 2024 года.

Накануне в пансионате был проведен обыск. Возбуждено уголовное дело. Хозяйка пансионата задержана. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Кроме того, будет дана оценка действиям полицейских, сотрудников регионального Минздрава, Роспотребнадзора и иных ведомств, в полномочия которых входил контроль за работой пансионата.