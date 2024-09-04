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Происшествия 4 сентября 2024 12:18

Прокуратура требует закрыть пансионат для пожилых в казанском поселке Щербаково

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Фото: © Прокуратура РТ

Прокуратура Казани требует закрыть пансионат по социальному обслуживанию с обеспечением проживания лиц пожилого возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в поселке Щербаково. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После проверки прокуроры выявили нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. В отношении организаторов пансионата возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а в отношении неустановленных должностных лиц полиции по статье «Халатность».

Проживающие в учреждении пожилые люди размещены в больницах Казани. Им оказана надлежащая медицинская помощь и уход, уточнили в ведомстве.

Фото: © Прокуратура РТ

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