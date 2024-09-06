В Казани задержали еще одну фигурантку дела о нелегальном пансионате для пожилых

В Казани задержали местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве и фальсификации доказательств по делу о нелегальном пансионате в Щербаково. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в середине 2023 года женщина убедила свою пожилую тетю, которой было 76 лет, подписать документ, дающий ей полномочия распоряжаться имуществом. В результате этих действий она получила контроль над недвижимостью пенсионерки, оцениваемой более чем в 100 млн рублей. Позже, когда дело о законности сделок рассматривалось в суде, она представила поддельный медицинский документ. В нем утверждалось, что пожилая женщина прошла обследование, которое не выявило у нее психических отклонений.

В свою очередь пенсионерку женщина отправила в частный пансионат для престарелых в поселке Щербаково под Казанью. Пожилая женщина умерла в феврале 2024 года. В скором времени суд изберет для подозреваемой меру пресечения.

Напомним, накануне в СИЗО отправилась хозяйка частного пансионата, в работе которого выявлены многочисленные нарушения. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении врио нотариуса, удостоверившей доверенность от имени пенсионерки на совершение сделок с ее имуществом, а также в отношении врача-психиатра частной клиники, выдавшего фиктивную справку об осмотре пожилой женщины. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.