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В Кремле заявили, что статус Саудовской Аравии в БРИКС прояснится на саммите в Казани
Статус Саудовской Аравии в БРИКС будет прояснен на предстоящем саммите стран международного объединения в Казани. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что дополнительно появится информация об уровне представительства аравийской монархии на саммите.
Так Песков прокомментировал заявления о том, что Саудовская Аравия до сих пор не стала формальным членом БРИКС.
Ранее сообщалось, что главы девяти из 10 стран БРИКС примут участие в саммите в Казани.
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