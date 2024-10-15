В Кремле заявили, что статус Саудовской Аравии в БРИКС прояснится на саммите в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Статус Саудовской Аравии в БРИКС будет прояснен на предстоящем саммите стран международного объединения в Казани. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что дополнительно появится информация об уровне представительства аравийской монархии на саммите.

Так Песков прокомментировал заявления о том, что Саудовская Аравия до сих пор не стала формальным членом БРИКС.

Ранее сообщалось, что главы девяти из 10 стран БРИКС примут участие в саммите в Казани.