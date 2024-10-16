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Токаев собирается приехать на саммит БРИКС в Казани
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом рассказал советник и пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали, сообщает Tengrinews.
«В график Президента включено участие в саммите БРИКС. Он планирует выступить там 24 октября на расширенном заседании организации в формате „аутрич“», — пояснил собеседник издания.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Подробнее о предстоящем мероприятии читайте в материале «Татар-информа» Главы 24 государств и генсек ООН: что ждет Татарстан от саммита БРИКС в Казани.
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