Токаев собирается приехать на саммит БРИКС в Казани

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: пресс-служба Президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом рассказал советник и пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали, сообщает Tengrinews.

«В график Президента включено участие в саммите БРИКС. Он планирует выступить там 24 октября на расширенном заседании организации в формате „аутрич“», — пояснил собеседник издания.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Подробнее о предстоящем мероприятии читайте в материале «Татар-информа» Главы 24 государств и генсек ООН: что ждет Татарстан от саммита БРИКС в Казани.