Советник Пушилина: Российские войска уже практически достигли центра Артемовска

Российские военные ведут бои в Артемовске и находятся практически в центральной части города, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Инициатива сейчас в руках наших бойцов, с северной стороны Артемовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города», – сообщил он в беседе с РИА Новости.

Гагин отметил, что сдача города украинскими подразделениями – это «лишь вопрос времени», ведь у ВСУ сейчас нет сил для серьезных контрударов.

«Сообщения о передислокации в район Артемовска национальных батальонов, скорее, это вопрос о создании неких заградотрядов, это не ударная группа. Скорее всего, именно силами этих нацбатальонов они будут загонять мобилизованную пехоту на позиции. Это просто попытки удержать город», – объяснил он.

Бои в окрестностях Артемовска идут с мая прошлого года, с июля они приняли ожесточенный характер. В феврале советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что под контроль российских военных перешли все высоты в окрестностях Артемовска.

Ранее Гагин заявил, что ВСУ не желают оставлять этот город, поскольку другие населенные пункты плохо укреплены и не в состоянии выдержать наступление ВС России.