Советник Пушилина рассказал, почему ВСУ «вцепились» в Артемовск

Украинские военные «вцепились» в Артемовск потому, что другие населенные пункты плохо укреплены. Об этом заявил ТАСС военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Они не думали, что им придется отступать. И если они отступят, допустим, в Часов Яр – они уже вывели туда командование, – то могу сказать, что этот город сейчас не готов к нашему наступлению», – объяснил Гагин, добавив, что в городе сейчас находятся только военнослужащие и нижнее звено командиров – оперативный состав.

Бои в окрестностях Артемовска идут с мая прошлого года, с июля они приняли ожесточенный характер. В феврале советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что под контроль российских военных перешли все высоты в окрестностях Артемовска.