Совет муниципальных образований РТ заключил соглашения с 5 регионами на форуме в Москве

Совет муниципальных образований Татарстана заключил соглашение о сотрудничестве с пятью регионами России. Договоренности об обмене опытом работы органов местного самоуправления, сотрудничестве в реализации программ достигнуты с Чечней, Хакасией, Новгородской, Иркутской, Костромской областями. Документы подписаны на форуме «Малая Родина — сила России» в Москве.

Татарстан на событии, которое проходит на ВДНХ, представлен делегацией из 91 человека. В нее вошли главы муниципальных районов и сельских поселений.

Возглавили делегацию первый заместитель Руководителя Администрации Раиса РТ— начальник Управления Раиса РТ по работе с территориями Ильнур Гарипов и председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

Участников ожидала обширная деловая программа, которая проходит в восьми павильонах ВДНХ. Для них подготовлено три панельные дискуссии, 65 круглых столов, 19 лекций, презентации проектов и встречи с представителями федеральной власти.

Как ранее сообщал «Татар-информ», на сессии, посвященной компетенциям современного руководителя муниципалитета и инструментам прокачки, выступил глава Менделеевского района Радмир Беляев. В частности, он рассказал об образовательных программах, в которых принимает участие команда республики.

Кроме того, на площадке форума прошло награждение победителей конкурса лучших муниципальных практик. Среди лидеров оказались и населенные пункты из Татарстана: Казань, Иннополис, Татарско-Челнинское сельское поселение Менделеевского района и Высокогорское сельское поселение Высокогорского района.

Завтра на площадке ВДНХ состоится заключительный день форума. Ожидается церемония вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».