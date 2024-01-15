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Главы районов Татарстана прибыли в Москву на форум «Малая Родина — сила России»
Несколько глав муниципальных образований Республики Татарстан прибыли на всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России».
Среди участников форума — глава Буинского района Ранис Камартдинов, глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов, глава Апастовского района Айрат Зиганшин, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов, глава Мамадышского района Анатолий Иванов, глава Менделеевского района Радмир Беляев и другие.
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, назначенный членом оргкомитета всероссийского форума «Малая родина — сила России», находится в Москве с прошлой недели.
Глава Буинского райна в своем Telegram-канале поделился фотографией возле Министерства иностранных дел РФ.
«Доброе утро! Хэерле иртлэр! С коллегами в городе Москва на всероссийском муниципальном форуме „Малая Родина — сила России“», — написал он.
Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев посетил выставку регионов на ВДНХ.
«Выставка очень интересная. Действительно, достижения регионов России представлены в хорошей подборке. Особенно приятно было видеть на выставке Республику Татарстан — это гордость и восхищение, очень позитивные эмоции», — поделился с «Татар-информом» впечатлениями Михаил Афанасьев.
Организаторы отмечают, что цель форума «Малая родина — сила России» заключается в объединении муниципального сообщества страны на основе единых ценностей служения обществу и государству.
Мероприятие впервые пройдет с 15 по 17 января в Москве, на ВДНХ, при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
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