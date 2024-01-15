Главы районов Татарстана прибыли в Москву на форум «Малая Родина — сила России»

Несколько глав муниципальных образований Республики Татарстан прибыли на всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России».

Среди участников форума — глава Буинского района Ранис Камартдинов, глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов, глава Апастовского района Айрат Зиганшин, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов, глава Мамадышского района Анатолий Иванов, глава Менделеевского района Радмир Беляев и другие.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, назначенный членом оргкомитета всероссийского форума «Малая родина — сила России», находится в Москве с прошлой недели.

Глава Буинского райна в своем Telegram-канале поделился фотографией возле Министерства иностранных дел РФ.

«Доброе утро! Хэерле иртлэр! С коллегами в городе Москва на всероссийском муниципальном форуме „Малая Родина — сила России“», — написал он.

Фото: t.me/RanisKamartdinov/

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев посетил выставку регионов на ВДНХ.

«Выставка очень интересная. Действительно, достижения регионов России представлены в хорошей подборке. Особенно приятно было видеть на выставке Республику Татарстан — это гордость и восхищение, очень позитивные эмоции», — поделился с «Татар-информом» впечатлениями Михаил Афанасьев.

Фото: t.me/mihailafanasev/

Организаторы отмечают, что цель форума «Малая родина — сила России» заключается в объединении муниципального сообщества страны на основе единых ценностей служения обществу и государству.

Мероприятие впервые пройдет с 15 по 17 января в Москве, на ВДНХ, при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Фото: t.me/mihailafanasev/

«Самое главное — всегда помнить, что государственная служба это в первую очередь служение людям, которые доверили вам такое высокое положение и рассчитывают на эффективное служение», — отмечал ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин.