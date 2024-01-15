Беляев на форуме в Москве: Гостей со всей страны заинтересовал опыт Менделеевского района

Делегация Татарстана начала работу на масштабном Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который проходит в Москве. Глава Менделеевского района Радмир Беляев выступил на сессии «Компетенции современного руководителя муниципалитета: доступные инструменты „прокачки“».

Модератором сессии стал известный эксперт Александр Зорин, представляющий Высшую школу государственного управления Президентской академии. Радмир Беляев рассказал о проектах кадрового резерва Раиса Республики Татарстан, образовательных программах, в которых принимает участие команда республики.

«Интересовал гостей со всей страны (а в зале было более 500 слушателей) и опыт работы в Менделеевском районе. Выделил два основных момента: старт работы и создание Стратегии развития территории. Отметил и важность вопросов ежедневной повестки — обеспечения комфортного жизнеобеспечения территории», — поделился в своем телеграм-канале Беляев.

В частности, он рассказал о Стратегии развития Менделеевского района, с создания которой он начал работу на посту главы района. Обширный документ пошагово позволяет реализовывать образовательный, туристический потенциал, кластер комфортной городской среды во взаимодействии с химическим комплексом «Аммоний». Так, к примеру, в рамках образовательного кластера в прошлом году был открыт химико-технологический лицей «Потомки Менделеева», который посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, несколько глав муниципальных образований Республики Татарстан принимают участие в работе Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

Среди участников форума — глава Буинского района Ранис Камартдинов, глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов, глава Апастовского района Айрат Зиганшин, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов, глава Мамадышского района Анатолий Иванов, глава Бугульминского района Линар Закиров и другие.

«Всероссийский муниципальный форум „Малая Родина — сила России“ — это уникальная площадка общения с коллегами, обмена лучшими практиками, обсуждения актуальных вопросов, которые волнуют каждого, кто трудится на муниципальной службе, а жизнь всегда ставит перед нами их множество. Муниципальная служба — это служение родной земле и людям. Это не раз подчеркивал Президент Владимир Путин», — отметил глава Менделеевского района.