Казань и Иннополис получат по 25 млн рублей как победители конкурса муниципальных практик

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В Татарстане распределили дотации бюджетам муниципальных образований на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В частности, Казань, ставшая третьей в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», получит 25,5 млн рублей.

Аналогичная сумма причитается Иннополису как занявшему третье место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)».

Высокогорскому сельскому поселению, оказавшемуся третьим в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», выделят 5,95 млн рублей.

Выигрыш ставшего вторым в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления» Татарско-Челнинского сельского поселения Менделеевского района РТ составит 12,75 млн рублей.

Дотация, общая сумма которой равняется 69,7 млн рублей, распределяется между муниципалитетами из бюджета Татарстана за счет средств, поступивших из федерального бюджета на основании распоряжения Правительства России от 16 ноября 2023 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань и еще три муниципалитета РТ стали победителями конкурса муниципальных практик.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится начиная с 2017 года. На этот раз дотации на общую сумму 850 млн рублей получат 49 муниципальных образований из 33 регионов России. Всего в текущем году на конкурс было подано более 1300 заявок из 78 субъектов Федерации.