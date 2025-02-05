Сотрудником казанского полигона «Восточный» стал ястреб

На казанском полигоне «Восточный» отгонять стаи птиц начал ястреб Трифон. Своим присутствием хищник отпугивает стаи птиц, которые растаскивают мусор по округе и портят оборудование по переработке отходов, сообщает телеканал «ТНВ-Татарстан».

Трифону всего десять месяцев, но он уже работает с 8 часов утра до 8 часов вечера. При этом в его отсутствие на полигон слетаются стаи ворон. Воспроизводящие голоса хищных птиц и другие раздражающие звуки акустические устройства их не отпугивают, поэтому на полигоне прибегли к методу биорепелентации. Помимо Казани, его в России применяют лишь в нескольких местах: на Сахалине, в Мурманске, Энгельсе, Нижнем Новгороде и Челябинске.

«Он (ястреб – прим. Т-и) ни за кем не гоняется, такой задачи перед ним не стоит. Эта птица является служебной. Ее задача своим видом напугать, сделать территорию максимально опасной, дискомфортной. В данном случае для галок, серой вороны, воронов», – пояснил работающий с Трифоном инженер-орнитолог УК «ПЖКХ» Ильдар Еналеев.

Ястреба держат на привязи, иначе он может сначала напасть на врановых, которых должен отпугивать, а затем улететь и не вернуться. Чтобы Трифон сидел смирно, на него надевают специальную шапочку – клобук.

«<...> если на виду хищника нет, они (врановые – прим. Т-и) собираются снова. А так, на самом деле, на три-четыре часа результат есть», – констатировал начальник полигона «Восточный».

Для Трифона на полигоне соорудили вольер. На покупку мяса для него уходит 1000 рублей в день. Пока ястреб здесь один, но скоро к нему должна присоединиться еще одна птица.