Нет урона для почвы и грунтовых вод: Метшин оценил вторую карту полигона «Восточный»

Вторая карта полигона «Восточный» запущена в Казани. На полигоне, который станет последним в истории столицы Татарстана, расположенным в городской черте, побывал сегодня глава города Ильсур Метшин.

«Это самый последний полигон, который по всем самым жестким требованиям экологического законодательства Российской Федерации был введен. Он соответствует всем международным стандартам. Поскольку полигон построен последним в России, он, безусловно, уникальный», — сообщил Ильсур Метшин журналистам.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Осенью прошлого года полигон «Восточный» оснастили современной станцией очистки и обезвреживания фильтрата, аналогов которой по применяемым технологиям и мощности в России пока нет.

«Мы находимся в самом эпицентре Восточного полигона, и нет запаха, никакой вони, которая, к сожалению, еще десять лет назад была вокруг свалки Самосырово, у поселка офицеров, летом было много жалоб и от жителей Азино», — заметил Ильсур Метшин.

Отсутствие неприятного запаха — не единственный плюс, полигон не наносит экологического урона природе. «Ни почвам, ни грунтовым водам урон не наносится. Мы радуемся, что построили очередной этап Восточного полигона», — подчеркнул мэр Казани.

Вместимость карты площадью 84,6 тыс. кв. метров составляет 1,6 млн тонн отходов. Из расчета 550 тыс. тонн в год ее хватит на 2,5 года.

«Мы выросли в объеме мусора. Если в 2005 году Казань ежедневно свозила 550 тонн, то сегодня — 1,6 тыс. тонн, что в три раза больше. В праздники мы принимаем 1,1 тыс. тонн», — пояснил Метшин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

За последние годы изменилось не только количество, но и морфология мусора.

«Городом приняты все меры, у нас на достойном уровне организованы сбор, утилизация, хранение и переработка мусора», — заверил мэр.

На сегодняшний день на новую карту завезено более 50 тыс. тонн отходов. Высота карты с учетом подземной части составит 31 метр. После ее заполнения казанский мусор будет вывозиться на межмуниципальные полигоны в Пестречинский и Зеленодольский районы, а также утилизироваться на заводе по термической обработке ТКО.

«Больше на территории Казани возможности строить полигоны нет. В этой связи для нас стратегически важно завершение [строительства] мусороперерабатывающего завода», — констатировал Метшин.

Гендиректор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов добавил, что скоро будет начата стройка в Пестречинском и Верхнеуслонском районах. После того, как полигон Восточный завершит прием отходов, ТКО из Казани повезут в эти муниципалитеты.

«За второй картой мы ежедневно наблюдаем. Здесь установлена система пассивной дегазации. Запах метана присутствует, но это не сероводород. В свалочных газах сероводород присутствует от 0 до 3%. Здесь есть радиационный контроль», — отметил Чекашов.

Рамки с радиационным контролем установлены на въезде на полигон. В основании объекта уложена защитная пленка — гидроизоляционный материал, препятствующий загрязнению почвы. Кроме того, здесь внедряется биорепеллентная система для отпугивания птиц.