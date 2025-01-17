Отпугивать стаи птиц на полигоне «Восточный» в Казани будут хищники

Отпугивать стаи птиц на второй карте полигона «Восточный» в столице Татарстана планируют при помощи их хищных сородичей. Скорее всего, это будет пара ястребов или соколов, сообщил сегодня журналистам гендиректор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

«Мы находимся в подлетной зоне, поэтому есть требование, чтобы стайных птиц было меньше. Мы используем не только специализированное оборудование. С февраля-марта здесь ястребы-соколы будут отпугивать стайных птиц», — сказал он.

По словам Чекашова, подобная практика есть в Нижнем Новгороде, в Саратове, на Дальнем Востоке и в Чувашии. Новшество актуально в связи с расположением поблизости испытательного аэродрома КАЗ, для которого птицы являются серьезной проблемой. Для хищников уже установили специальный вольер, а в дальнейшем планируют пригласить на работу двух орнитологов. Однако хищников не планируют выпускать на волю.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Орнитолог выходит с птицей на руке, показывает всем, и [стайные] птицы разлетаются», — пояснил Чекашов.

По его словам, на полигонах иногда собирается до 7 тыс. стайных птиц.

Как объяснил «Татар-информу» заместитель генерального директора УК «ПЖКХ» Альмир Курбанов, планируется приобрести двух хищных птиц — самку и самца.

«Рассматривается несколько вариантов: ястребы-тетеревятники, соколы или кречеты. Но преимущество у ястреба-тетеревятника, он покрупнее, его больше боятся другие птицы», — сказал он.

По данным Курбанова, орнитолог будет выходить для отпугивания стай птиц на полигон каждые три-четыре часа.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«При появлении ястребов 80% птиц уходит навсегда, они начинают искать более безопасные места для кормления. 20% птиц остаются, но для них будут работать отпугивающие устройства», — добавил Курбанов.

Биоакустический прибор издает звук раненой птицы. Пока его включают экспериментальным путем, а в дальнейшем частоту работы прибора отрегулируют орнитологи.