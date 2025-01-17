УК «ПЖКХ» рассказала о работе станций очистки на полигоне «Восточный» в Казани

Полигон «Восточный» в Казани оснащен высокотехнологичными очистными сооружениями, здесь создан искусственный пруд-накопитель. Об их работе рассказал сегодня журналистам во время пресс-тура на объект гендиректор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

По его данным, осенью прошлого года полигон «Восточный» оснастили современной станцией очистки и обезвреживания фильтрата, аналогов которой по применяемым технологиям и мощности пока нет в России. Автоматизированные очистные сооружения с круглогодичным циклом работы мощностью 150 кубометров в сутки разработаны и собраны российским производителем ООО «Новые трубные технологии» (НТТ).

Как сообщил «Татар-информу» замгендиректора УК «ПЖКХ» Альмир Курбанов, вода имеет высокую степень очистки.

«Когда в первый раз демонстрировали очистные сооружения, заместитель руководителя НТТ при всех выпил стакан воды», - отметил он.

Фильтрат, забираемый из пруда-накопителя, очищается до состояния рыбохозяйственного назначения. Он проходит не только очистку от солей и тяжелых металлов, но и от биологических загрязнений. Предочистка перед обратным осмосом позволяет реже менять мембраны в установке, что значительно удешевляет процесс очистки воды.