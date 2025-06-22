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Общество 22 июня 2025 15:28

Сотрудники ГУВ КМ РТ почтили память героев Великой Отечественной войны

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Сотрудники Главного Управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан приняли участие в акциях «Свеча памяти», «Огненные картины войны» и «Минута молчания». Об этом ГУВ КМ РТ сообщает в Телеграм-канале.

Ночью с 21 на 22 июня представители ведомства присоединились к всероссийским памятным акциям, отдав дань уважения павшим защитникам Родины.

Аналогичные мероприятия прошли в различных районах Татарстана. Тысячи участников зажгли свечи, создав световые композиции, символизирующие героическое прошлое нашей страны.

Видео: Телеграм-канал ГУВ КМ РТ

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