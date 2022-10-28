Сотня мобилизованных челнинцев отправилась для боевого слаживания в Казань

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Сегодня около ста мобилизованных жителей Набережных Челнов направились в Казань. Об этом сообщил военком Центрального и Автозаводского районов Рашид Ильясов.

«Сегодня подготовили около 100 ребят, зарегистрировали к этому моменту», — рассказал он.

Военком отметил помощь руководства города в лице мэра Наиля Магдеева, представителей исполкома, бизнес-сообщества.

«Большая работа проводится по оказанию материальной помощи [от] исполкома. В этом деле также участвует большое количество предпринимателей из бизнес-сообщества. Ребятам оказывается вся нужная помощь, комплектуются мешки на первое время», — отметил военком.

Данная отправка стала третьей по счету за неделю.

Так, 25 октября из Челнов на сборный пункт убыли 70 человек. На следующий день из Набережных Челнов и Тукаевского района уехали 450 мобилизованных граждан. На сборных пунктах их ожидают восстановление навыков, боевое слаживание. Все они пройдут боевую подготовку в Казанском танковом училище.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по решению Президента России Владимира Путина. О проведении частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.