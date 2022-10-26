«Не получится поставить нас на колени»: как города и села Татарстана провожали воинов

Очередная отправка мобилизованный воинов на сборный пункт в Казани прошла сегодня в городах и селах Татарстана. В столице республики ребята будут проходить военную подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции. Как это было — в материале «Татар-информа».

Челнинские мужчины готовы к службе Фото: nabchelny.ru

«Наш долг — защитить Родину, помочь тем парням, которые там находятся»

Призванные жители Набережных Челнов выехали для подготовки в Казанское танковое училище. Проводить воинов на площадь Дворца культуры «Энергетик» прибыл мэр Наиль Магдеев.

«Нормально все?», «Размер подходит?», «Деньги получил?» — по-отечески задавал вопросы градоначальник одному из убывающих в Казань. «Конечно! Все подходит. Все будет хорошо. Я уверен в этом. Мы же за этим и едем», — отвечал собеседник.

Челнинские мужчины готовы к службе. Среди них — настоящие бравые воины. Так, Игорь Василькин служил во внутренних войсках. У деда Рината Кунусбаева три ордена за мужество. Еще один — мобилизованный Артур Абдуллин служил в разведроте. Настрой у него боевой: «Сразу решил, когда объявили мобилизацию, то пойду служить. Забрали многих сослуживцев. Наш долг — защитить Родину, помочь тем парням, которые там находятся, и выполнить достойно наш долг!».

Проводить воинов приехал Наиль Магдеев Фото: t.me/nail_magdeev

Всем мобилизованным выдали денежное содержание в размере 20 тыс. рублей, вещмешки со всем необходимым на первое время, которые сформировали неравнодушные предприниматели, а также утепленные сапоги, приобретенные городом на средства фонда поддержки мобилизованных.

Наиль Магдеев по традиции от имени всех челнинцев, родных и близких дает наказ: вернуться на родную землю живыми и здоровыми. «Родина у нас одна! Здесь живут наши дети, здесь прах наших предков. Здесь наши родные и близкие. Мы вас всегда ждем, мы вас любим, мы вами гордимся, мы на вас надеемся», — произнес он.

Затем под «Марш славянки» первую часть мобилизованных мужчин проводили в автобусы.

Всем мобилизованным выдали денежное содержание в размере 20 тыс. рублей, вещмешки со всем необходимым на первое время Фото: nabchelny.ru

В общей сложности в Автограде сегодня прошло три отправки — в 9.00, 11.00 и 13.00. На сборный пункт в Казань отправились более 400 человек. Накануне в Челнах также состоялась отправка, в столицу республики убыли более 70 горожан.

Сергей Когонин пришел проводить мобилизованных камазавцев

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когонин во вторую отправку пришел проводить сотрудников автогиганта. Обращаясь ко всем присутствующим, глава предприятия отметил, что на заводе идет усиленная работа над выполнением гособоронзаказа.

Сергей Когонин пришел проводить сотрудников автогиганта Фото: t.me/nail_magdeev

«Мы со своей стороны здесь, в Набережных Челнах, тоже стоим перед огромными вызовами. Основная мобильность нашей армии, наших вооруженных сил в зоне специальной военной операции обеспечивается автомобилями „КАМАЗ“, и членам трудового коллектива предъявляются очень высокие требования по выполнению гособоронзаказа. Наши инженеры и сотрудники сделали огромную работу, чтобы обеспечить ускоренный выпуск защищенных автомобилей, чтобы сохранять жизни наших солдат», — сказал он.

Мэр Наиль Магдеев добавил, что КАМАЗ оказывает серьезную помощь при поддержке мобилизованных и их семей.

«Не случайно рядом с нами стоит директор КАМАЗа Сергей Когогин. Вы должны быть уверены, что мы сделаем все, чтобы поддержать каждую челнинскую семью. Я перед всем честным народом вам это обещаю. Берегите себя, мы вас ждем!» — сказал градоначальник.

Магдеев также напомнил о мерах поддержки, заверив, что город берет на себя поддержку каждого мобилизованного и его семьи.

На сборный пункт в Казань из Набережных Челнов отправились более 400 человек Фото: nabchelny.ru

«Все ваши семьи, ваши дети будут под нашим вниманием! Мы уже оказываем поддержку семьям, воины которых ушли на выполнение задач специальной военной операции. Дети воинов питаются в школах бесплатно, посещают бесплатно детские сады», — сказал мэр.

«Я убежден, что вы сделаете все, чтобы вернуться домой к своим родным и близким»

Из Нижнекамска отправилась четвертая группа резервистов. Торжественные проводы прошли у физкультурного комплекса «Батыр».

Среди убывающих солист ансамбля «Вольные распевы» Назиф Мордоханов. В боевой путь под песни его провожал весь коллектив. «Ждите нас! Мы вернемся с Победой. Ждите!» — сказал боец.

С призывом объединиться ко всем нижнекамцам обратился глава района Рамиль Муллин.

«Дорогие ребята! Сегодня нам приходится жить в непростых условиях. Принимать непростые решения. Пришло время объединиться в трудную минуту ради живущих сейчас, ради будущего наших детей. Мобилизация касается не только вооруженных сил, это затрагивает всех и каждого: мы должны быть вместе — мобилизоваться в труде и поддерживать друг друга», — отметил он.

Рамиль Муллин обратился к нижнекамцам с призывом объединиться Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Военный комиссар города и района Газинур Ситдиков пожелал мобилизованным силы духа и воли, чтобы выполнить все поставленные задачи и вернуться живыми домой. Он также рассказал мужчинам о том, какими мерами поддержки обеспечат их семей. Пообещал — никого не бросим, будем заботиться о близких мобилизованных.

«Солдаты, сержанты, старшины, прапорщики! Каждый из вас имеет воинскую учетную специальность, вы принимали участие в боевых действиях. Настали времена, когда Родине нужны сильные мужские руки, которые обучены и умеют держать оружие в руках. Я убежден, вы сделаете все, чтобы вернуться домой к своим родным и близким. Мы за вас будем молиться и ждать», — отметил он.

Газинур Ситдиков пожелал мобилизованным силы духа и воли Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Советник главы Нижнекамского района Григорий Китанов, обращаясь к бойцам, отметил, что российский народ никогда не стоял на коленях.

«И сегодня ни у кого не получится поставить нас на колени. От имени старшего поколения я желаю вам, ребята, чтобы вы показали и мужество, и стойкость, и командный дух. И чтобы вернулись с Победой живыми и здоровыми», — произнес он.

Из Нижнекамска отправилась уже четвертая группа резервистов Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Священнослужители благословили бойцов. Волонтеры предложили провожающим горячий чай. Для удобства здесь организовали палатку, чтобы спрятаться от ветра и согреться горячим напитком.

Колонны людей с флагами вышли на улицы Нижнекамска, провожая мобилизованных

Все кадеты и студенты ссузов Нижнекамска выстроились на проспекте Химиков, провожая мобилизованных земляков. В общей сложности с государственными флагами России и Татарстана нижнекамцев в боевой путь провожали более 1,1 тыс. человек.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации, на сборный пункт в Казань сегодня отправилось 140 человек. Накануне в Нижнекамске состоялась еще одна отправка, в рамках которой в Казань было отправлено 40 человек.

«Надо — значит, надо. Это долг каждого мужчины»

Для прохождения боевого слаживания в столицу Татарстана из Мамадышского района отправились 32 человека.

На площади перед военкоматом собрались представители духовенства, власти, близкие и родные призванных из резерва мамадышцев: провожали сыновей, мужей, племянников.

Для прохождения боевого слаживания из Мамадышского района отправились 32 человека Фото: mamadysh-rt.ru

Гузалия Горшунова пришла провожать единственного сына: она рассказала, что Артем сам захотел пойти на фронт. По словам матери, его дедушка и бабушки были ветеранами Великой Отечественной войны. «Надо — значит, надо. Это долг каждого мужчины», — заявляет Артем Горшунов.

Напутствия мобилизованным землякам дали глава Мамадышского района Анатолий Иванов, настоятель храма преподобной Ксении Римляныни отец Олег (Малышев) и имам-мухтасиб Мамадышского района Ильхам хазрат Миннегалиев.

«Бойцы, которые сегодня уходят, — настоящие герои, которые пошли защищать Родину. К сожалению, есть и те, которые уехали за границу, струсили. Поэтому у нас только одно желание — чтобы наши герои вернулись живыми и здоровыми», — сказал глава.

Мамадышцы провожали сыновей, мужей, племянников Фото: mamadysh-rt.ru

Как уточнили «Татар-информу» в администрации района, завтра, 27 октября, из района ожидается еще одна отправка мобилизованных. В общей сложности с начала частичной мобилизации на сборный пункт в Казани отправилось более 80 мамадышцев.

«Все будет хорошо, мы обязательно вернемся с победой»

Призванных по мобилизации жителей Азнакаевского района провожали на сборном пункте площади Центра детского творчества.

22 октября из Азнакаево на сборный пункт отправились 15 резервистов, накануне — еще 45 Фото: aznakaevo-rt.ru

Земляков напутствовал глава района Марсель Шайдуллин. «Все вы — герои, патриоты родной земли. Желаю всем вам вернуться живыми и невредимыми домой. Заверяю, что семьи мобилизованных не останутся без нашей поддержки», — сказал он.

Для каждого отправляющегося на сборы силами района был подготовлен рюкзак со всеми необходимыми вещами. Минуты прощания стали особенно волнительными: родные и близкие ни на мгновение не отходили от своих защитников, стараясь успеть сказать им самые сокровенные пожелания перед дорогой.

Азнакаевцев напутствовал глава района Марсель Шайдуллин Фото: aznakaevo-rt.ru

Молодые люди обнимали и успокаивали плачущих мам, детей, любимых. «Не волнуйся, береги себя. Все будет хорошо, мы обязательно вернемся с победой», — звучало вокруг.

Один из мобилизованных — Артур Асхабиев — служил в армии 20 лет назад. Иду, чтобы с честью исполнить свой долг перед Родиной», — сказал он.

«Все будет хорошо, мы обязательно вернемся с победой» Фото: aznakaevo-rt.ru

Автобусы с мобилизованными под аплодисменты поддержки тронулись в путь. Далее их ожидает военная переподготовка в Казани. 22 октября на сборный пункт в столицу республики отправились 15, накануне — еще 45 резервистов.

«Вот вернется Сережа, и обязательно будет и белое платье, и кольца, и танец»

В Верхнеуслонском районе Татарстана сегодня задержалась отправка мобилизованных. Причиной стала регистрация брака одного из бойцов со своей гражданской женой. Все, кто находился на площади перед военным комиссариатом, с пониманием отнеслись к ситуации.

Брак Афанасьевых был официально зарегистрирован в течение часа Фото: vuslon.ru

Молодожены Сергей и Светлана Афанасьевы рассказали, что повестка пришла вчера вечером. «Мы вместе пять лет, и нас все устраивало. Кто ж мог подумать, что так все обернется. Мысль расписаться пришла только сейчас», — поделился глава семейства.

Военком Рашит Фасхутдинов и заведующая ЗАГСом Наталья Кадырова пошли им навстречу. Брак Афанасьевых был официально зарегистрирован в течение часа.

Несмотря на то что новобрачные не были одеты в традиционные костюмы жениха и невесты, для них прозвучал марш Мендельсона, а друзья и родственники купили букет цветов невесте и шампанское для гостей. Светлана и мама Сергея то и дело принимались плакать, муж и сын успокаивал их. «Вы не подумайте, они у меня сильные, это сегодня только с ними что-то не то...» — говорит новоиспеченный супруг.

«Вот вернется Сережа, и обязательно будет и белое платье, и кольца, и танец», — поделилась планами Светлана.

Марат Зиатдинов: «Берегите себя, мужики. Мы в вас верим, ждем домой с Победой» Фото: vuslon.ru

Земляков провожал глава района Марат Зиатдинов. «Я хочу пожелать, чтобы вы друг друга не бросали, зря под пули не подставлялись, будьте умными и хладнокровными солдатами, — напутствовал руководитель. — За семьи не переживайте. Если у кого-то остались нерешенные вопросы, поможем».

«Берегите себя, мужики. Мы в вас верим, ждем домой с Победой», — пожелал военком и каждому крепко пожал руку.

«Да, нормальное настроение, все хорошо будет, — говорит Александр, мобилизованный из села Введенская Слобода. — Я срочную в 2013 году отслужил в мотострелковых войсках. Дома ждут меня мама, сестра».

Молодые люди обнимали и успокаивали плачущих мам, детей, любимых Фото: vuslon.ru

«Своих не подведу»

Торжественные проводы жителей Тетюшского района прошли в зале районного Дома культуры. Первым слово взял глава района Рамис Сафиуллов. Он призвал мужчин с честью выполнить свой воинский долг.

«Где бы вы ни находились, все будет зависеть от вас, будьте стойкими, берегите себя. Родным скажу — со своей стороны морально поддерживайте бойцов. Наших ребят мы навещаем, общаемся с ними и ждем их возвращения домой живыми и здоровыми», — сказал глава района.

Рамис Сафиуллов призвал мужчин с честью выполнить свой воинский долг. Фото: tetyushy.ru

Священнослужители также сказали слова напутствия мобилизованным тетюшанам и благословили их.

Протоиерей Валентин Кострин попросил помнить, что «мы все — одна семья». «То, чему вас будут обучать, внимайте, от этого зависит ваша жизнь. Для нас, поколения внуков и правнуков победителей в Великой Отечественной войне, есть яркие примеры честного служения своему Отечеству», — подчеркнул он.

По словам имама-мухтасиба района Инсафа Залалетдинова, Родину никто не выбирает, в случае опасности каждый должен встать на ее защиту. «В спецоперации участвуют наши братья разных конфессий и разных национальностей, и такое большое испытание, стоящее перед всей нашей страной, мы должны пройти достойно, за нами справедливость, значит, будет и победа»,— отметил он.

Каждый мобилизованный получил мобильный телефон для связи с родными и близкими. А на площади возле автобуса проходило прощание с теплыми объятиями, напутствиями от родных, которые делали семейные фотографии на память.

На площади возле автобуса проходило прощание с теплыми объятиями Фото: tetyushy.ru

Вера Казина проводила племянника Вадима из села Киртели: «Он у нас умница, служил, мужественный деревенский парень, мы надеемся на лучшее и ждем его обратно домой», — поделилась она с журналистами.

Призывник Нияз Шигапов из деревни Нижние Тарханы рассказал, что служил в автомобильных войсках в 2010 — 2011 годах. «Настроен позитивно, по-боевому, своих не подведу», — заверил боец.

«У меня семья, я должен их защитить. Мой прадед всю войну прошел»

Группу мобилизованных из Кукморского района также проводили сегодня на учебный полигон в Казань. Среди добровольцев в столицу республики отправился Дмитрий Скворцов. Его провожали жена, десятилетняя дочь и шестилетний сын. Семья поддержала решение отца и очень гордится им.

«У меня семья, я должен их защитить. Мой прадед всю войну прошел», — объясняет Дмитрий свое решение.

С мобилизованными также встретился глава исполкома района Азат Гарифуллин. Он рассказал собравшимся о мерах поддержки и произнес слова напутствия для солдат. После прощания с родными мобилизованных отправились на место обучения.