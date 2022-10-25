«Вчера получили повестку — сегодня в строю»: В Татарстане проводили мобилизованных воинов

Мобилизованные воины из многих городов и сел Татарстана отправились сегодня в столицу республики для прохождения обучения и дальнейшего выполнения задач специальной военной операции. С дрожью в голосе, но с гордостью в сердце в боевой путь солдат и офицеров провожали главы районов, военкомы, родные, друзья.

Очередная партия мобилизованных из Набережных Челнов отправилась в Казань для прохождения боевого слаживания Фото: nabchelny.ru

«Чтобы вернулись живыми и здоровыми. А мы будем ждать»

Отправка мобилизованных в Набережных Челнах прошла на площади возле ДК «Энергетик». Каждому призванному вручили утепленные сапоги «Вездеход», вещмешок со всем необходимым и денежное довольствие на сумму 20 тыс. рублей. Сапоги закупил город за счет средств, перечисленных в фонд поддержки мобилизованных. Каждый сразу примерил обувь, чтобы она подошла по размеру. В вещмешке, помимо необходимых вещей, собраны продукты питания.

Проводить воинов вместе с родными и близкими приехал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. «Разные были времена для нашей страны, но во все времена челнинцы, жители нашей республики, страны, проявляли личную отвагу, мужество и героизм. У нас к вам один наказ и приказ — вернуться живыми и здоровыми!» — пожелал градоначальник.

Проводить воинов вместе с родными и близкими приехал Наиль Магдеев Фото: nabchelny.ru

«Чтобы служили верой и правдой, — сказала одна из жительниц города, провожая близкого человека на сборный пункт в Казань. — Чтобы вернулись живыми и здоровыми. А мы будем ждать».

Еще одна пожилая женщина пришла проводить внучатого племянника. «Желаем, чтобы он достойно защищал нашу Родину и чтобы все возвратились домой с Победой. В добрый путь!» — пожелала женщина.

Каждому призванному вручили утепленные сапоги «Вездеход», вещмешок со всем необходимым и денежное довольствие Фото: nabchelny.ru

«Хотел бы поблагодарить ребят за мужество, патриотизм и верность воинской присяге»

Мобилизованные из Нижнекамска военную подготовку будут проходить на базе Казанского танкового училища. Как уточнили «Татар-информу» в администрации, количество убывших сегодня мобилизованных составило около 40 человек.

Проводить их к центру «Патриот» рядом с военкоматом пришли родные, друзья, коллеги и представители власти.

«Трудно подобрать слова, которые дали бы возможность передать всё, что творится в душе, — поприветствовал собравшихся глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. — Я хотел бы поблагодарить ребят за мужество, патриотизм и верность воинской присяге. Спасибо, что пришли защитить наших детей и всех, кто сегодня стоит рядом с вами».

Мэр пожелал будущим бойцам сил, мужества и взаимной поддержки.

Рамиль Муллин поблагодарил ребят за мужество, патриотизм и верность воинской присяге Фото: e-nkama.ru

«Слушайтесь командира и выполняйте свой долг, который ставит перед нами страна. Очень важно, чтобы вы держались вместе. И как сегодня мы вас торжественно провожаем, так же желаем торжественно встретить», — произнес он и пожал руку каждому мобилизованному.

Военный комиссар города и района Газинур Ситдиков отметил, что в строю с нижнекамскими мобилизованными стоят участники боевых действий, среди которых много офицеров.

Газинур Ситдиков: «Живыми-здоровыми и без царапин вернуться домой!» Фото: e-nkama.ru

«Только вчера к концу рабочего дня сказали: есть необходимость убыть. Без всяких слов они согласились, подписали документы, а уже с утра стоят в строю. Хочу пожелать силы духа, физических сил, чтобы выдержать все испытания, которые вам предстоит пройти. Живыми-здоровыми и без царапин вернуться домой!» — пожелал военком.

Мобилизованных провожали с песнями под гармонь, работала полевая кухня, где каждый мог согреться горячим чаем.

«Самое главное, чтобы мы вас так же встречали — дружно, под звуки оркестра»

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов на площади ДК «Нефтьче» призывал альметьевцев достойно выполнить свой долг.

«Ребята уходят выполнять свой воинский долг! Спасибо огромное! Спасибо, что стоите на этом плацу, а не скрылись, не убежали, не спрятались. Вы уже герои! Самое главное пожелание, чтобы мы вас так же встречали — дружно, под звуки оркестра. Всех — живыми, здоровыми и с победой! Служите достойно», — напутствовал Нагуманов.

Альметьевцев призывали достойно выполнить свой долг Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Он попросил мобилизованных не переживать за родных — заботу о каждом возьмет на себя муниципалитет.

«Вопросы иногда возникают, со всеми разруливаем и решаем. Предприятия города и района тоже во всем активно участвуют. Мы понимаем, что вы едете выполнять свой долг. За это вам огромное спасибо! Мы постараемся сделать все, что от нас зависит — для вас и для ваших родных. Чтобы вы служили и не переживали за семьи!» — заявил глава района.

Каждому мобилизованному был вручен тактический рюкзак со всеми необходимыми вещами. Под аплодисменты на сборный пункт в Казань отправился один автобус. В ближайшее время запланированы еще две отправки.

Родные и близкие нарисовали для земляков трогательные плакаты с пожеланиями и сердцами Фото: пресс-служба Елабужского района

«Участники военной специальной операции решают судьбу „русского мира“»

Из Елабуги на боевое слаживание в Казань убыли 11 местных жителей. Родные и близкие нарисовали для земляков трогательные плакаты с пожеланиями и сердцами.

Со словами поддержки к мобилизованным обратился глава района Рустем Нуриев.

«Сегодня мы провожаем ребят из Елабуги. Уважаемые бойцы, вы уже герои, которым предстоит встать на защиту Родины. Будьте уверены — ваши близкие будут окружены вниманием с нашей стороны. Возвращайтесь живыми и здоровыми», — отметил он.

Со словами поддержки к мобилизованным обратился глава района Рустем Нуриев Фото: пресс-служба Елабужского района

Военный комиссар Николай Битюков уточнил, что основной задачей бойцов станет охрана и оборона важных государственных объектов.

«Участники военной специальной операции решают судьбу „русского мира“. Вы стали частью воинского братства. По приказу Родины вы встали на защиту Отечества, интересов и безопасности нашего государства. Желаю вам крепости духа, взаимовыручки, терпимости. Будьте достойными наследниками наших предков и сегодняшних героев России. Берегите себя и помните о том, что вас ждут дома», — поделился своим пониманием ситуации военком.

Затем под марш «Прощание славянки» родные и близкие торжественно проводили мобилизованных. Следующая отправка состоится 27 октября.

Из Елабуги на боевое слаживание в Казань убыли 11 местных жителей Фото: пресс-служба Елабужского района

«Я знаю, что все будет хорошо и ты в это верь, обязательно!»

В Менделеевском районе сегодня состоялись проводы одного офицера. Представители власти передали от района необходимые вещи и пожелали ему вернуться домой живым и здоровым.

Во время инструктажа военный комиссар Менделеевского района Сергей Залуженко выразил слова поддержки.

«Ты уже герой! То, что пришел, не побоялся, не струсил! Я знаю, что все будет хорошо и ты в это верь, обязательно! Верь в своих любимых. И помни — за тобой твоя семья, Менделеевский район, Татарстан и вся Россия!» — отметил он.

В пресс-службе Менделеевского района РТ отметили, что в общей сложности в Казань на переподготовку было отправлено 109 мобилизованных граждан.

Глава Тукаевского района Фаил Камаев проводил четырех мобилизованных офицеров. Чиновник вручил им конверты с денежным довольствием в размере 20 тыс. рублей. Офицеры также получили вещмешки с предметами первой необходимости. Тукаевцы уехали в столицу вместе с призванными из Набережных Челнов.

Мобилизованные чистопольцы будут проходить службу в подразделениях территориальной обороны Фото: chistopol.tatarstan.ru

«Если призвали, значит надо!»

Мобилизованные чистопольцы на проводах демонстрировали боевой дух. Альберта Зиятдинова в Чистополе провожали не только его родственники, но и коллеги. Он работает на нефтеперекачивающей станции «Михайловка». Повестку получил в субботу. Сомнений не возникло: «Если призвали, значит надо. Ситуация в стране непростая, пришло время защищать Родину. Кто, если не мы! Настрой боевой, надеюсь достойно отслужить, вернуться домой живым и здоровым», — поделился Альберт с журналистами.

Духовные наставления дали представители религиозных конфессий Фото: chistopol.tatarstan.ru

Отправка проходила в культурном центре «Чистай». Духовные наставления дали представители религиозных конфессий — имам-хатыб мечети «Анас» Абубакр Азизов и благочинный Чистопольского округа иерей Симеон Махортов, а также глава района и военком.

«Дорогие чистопольцы, земляки, уважаемые мобилизованные! Объявлена специальная военная операция, продолжается частичная мобилизация. Вся страна включилась в эту работу. Парни, я очень благодарен вам, мы гордимся вами. Вы уже наши герои. Берегите себя, мы вас ждем дома! Удачи вам, ребята!» — сказал глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

Дмитрий Иванов: «Парни, я очень благодарен вам, мы гордимся вами. Вы уже наши герои» Фото: chistopol.tatarstan.ru

Слова напутствия прозвучали и от военкома Чистополя, Чистопольского и Новошешминского районов Андрея Пичушкина. Он обозначил, что мобилизованные земляки будут проходить службу в подразделениях территориальной обороны. В задачи этих подразделений входит прежде всего охрана на объектах коммуникаций, важных государственных объектах, поддержание режима военного положения на освобожденных территориях.

Мобилизованные чистопольцы на проводах демонстрировали боевой дух Фото: chistopol.tatarstan.ru

Утром — свадьба, после обеда — отправка

Из Черемшана на сборный пункт в Казань отправили вторую группу мобилизованных. Один из них прямо в день отправки зарегистрировал брак с возлюбленной.

Евгению Мензелину из Аккиреева, находившемуся среди 22 земляков, простившихся в этот день со своими близкими, было и грустно, и радостно. Его провожала возлюбленная — Алена Шешолина, с которой они поженились этим утром.

Сказать слова напутствия призванным из запаса на площадку около военкомата пришли их друзья, родные и близкие, а также представители руководства района.

«Здесь вас будут ждать ваши родители, родные, жены, матери и дети, благополучного вам возвращения», — обратился к черемшанцам руководитель района Рамиль Айбатов.

В проводах также принял участие военком Черемшанского и Аксубаевского районов Сергей Иванов. Он и представители духовенства пожелали землякам счастливого пути. Ученики Черемшанской кадетской школы-интерната передали будущим бойцам письма, которые они написали в рамках акции «Письмо солдату».

В этой же группе отправились мобилизованные из Аксубаевского района. Им выделили отдельный автобус для убытия на сборный пункт.

«За свои семьи и родных не беспокойтесь»

В столицу республики из Ютазинского района отправились резервисты Байрякинского, Ютазинского, Каракашлинского сельский поселений и поселка Уруссу.

«Сегодня мы провожаем еще одну группу мобилизованных наших ребят в центр боевого слаживания. Огромное спасибо вам, за то, что не убежали, не спрятались куда-то! За свои семьи и родных не беспокойтесь, мы всегда открыты, у нас организована горячая линия, ваши родственники под нашей защитой. Парни, победы и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми! — пожелал глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин.

Он напомнил, что в администрации Ютазинского района работает горячая линия для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. Родственники призванных на службу могут обратиться за любой социальной помощью.

Новошешминцы всегда были стойкими, мужественными, честно выполняли долг перед Родиной и проявляли героизм Фото: novoshishminsk.ru

«Знайте, за вами великая Россия, наш Татарстан, родные и близкие, и все мы — ваши земляки»

В Новошешминске состоялась четвертая по счету отправка. К призванным из запаса с напутственными словами обратился глава района Вячеслав Козлов. В своей речи он заявил, что новошешминцы всегда были стойкими, мужественными, честно выполняли долг перед Родиной и проявляли героизм. Он добавил, что горд за отважных земляков, и поблагодарил их за мужество.

«Знайте, за вами великая Россия, наш Татарстан, родные и близкие, и все мы — ваши земляки. Мы знаем, мы уверены, что вы вернетесь с победой! Мы будем вас ждать домой! В добрый путь, ребята!» — сказал глава района.

Вячеслав Козлов также заверил, что семьи мобилизованных граждан под свою опеку возьмет администрация района и что ни одно обращение не будет оставлено без внимания.

Призванным из запаса вручили сотовые телефоны и рюкзаки с вещами, необходимыми на время боевого слаживания.

По традиции будущих бойцов благословили священнослужители Заинского района Фото: © «Заинск-информ»

«Кто, если не мы?»

В Заинске отправка мобилизованных проходит второй день подряд. В оба дня перед дорогой они получили все необходимые инструкции и информацию о мерах социальной поддержки, предусмотренных для их семей.

По традиции будущих бойцов благословили священнослужители Заинского района.

«С одной стороны, испытываю гордость, и в то же время не могу не плакать», — поделилась одна из матерей, пришедших проводить на военную службу своего сына.

Следующая отправка запланирована на 28 октября. В этот день еще одна партия призванных из запаса отправится на подготовку в Казань.

«Все будет хорошо! Мы обязательно вернемся! Кто, если не мы? Мы идем защищать наших родных, наши семьи, чтобы вы спали спокойно!» — заявил один из мобилизованных, процитировав девиз Воздушно-десантных войск: «Никто кроме нас!».

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по решению Президента России Владимира Путина. О проведении частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент Татарстана Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.

Фото на анонсе: chistopol-rt.ru