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Происшествия
18 ноября 2021  11:05
Эвелина Киселёва

Состояние некоторых студентов после отравления метанолом улучшилось, они идут на поправку

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Состояние некоторых студентов, отравившихся метанолом в Салмачах, улучшилось, в ближайшее время их планируют выписать из больницы. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала главный токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии казанской больницы №7 Алия Насибуллина.

«Одна пациентка в крайне тяжелом состоянии, две – стабильно тяжелые. Остальные – средней степени тяжести, они находятся в отделении токсикологии, наблюдаем у них положительную динамику», – рассказала врач.

Пока никто из пострадавших студентов из больницы не выписан.

«Те, кто с положительной динамикой, скорее всего пойдут на выписку в ближайшее время», – добавила токсиколог.

Напомним, что в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7 один за другим поступили одиннадцать человек, чуть позже друг за другом привезли еще двоих. Выяснилось, что студенты 18-22 лет отравились метиловым спиртом на вечеринке в честь дня рождения.

Ранее ИА «Татар-информ» подробно рассказывало об истории отравления в коттедже в Салмачах.

#студенты #отравление #метанол #токсиколог
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