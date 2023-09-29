«Сорвалась впервые, очень хочу их видеть»: избившую детей мать из Казани взяли под стражу
Жительница Казани, которая побила своих дочерей, да так, что всех троих доставили в больницу, сегодня отправилась за решетку. Авиастроительный суд Казани арестовал ее на 2 месяца за истязание собственных детей. О том, как 32-летняя женщина вела себя в суде, и о причинах ее поступка – в репортаже «Татар-информа».
Сегодня в Авиастроительном суде Казани на 2 месяца арестовалиГузалию Гайнуллину. Женщина избила трех маленьких дочерей, желая отомстить мужу. Теперь ее будут судить по статьям об истязании детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию.
«Татар-информ» рассказывал эту чудовищную историю. 27 сентября в одну из больниц Казани доставили троих детей – девочек двенадцати, четырех лет и девятимесячную малышку. У них были легкие травмы и ссадины. Всех троих детей госпитализировали, их состояние было удовлетворительным.
К делу сразу же подключились сотрудники правоохранительных органов. Они начали выяснять, откуда у детей появились травмы. Позже стало известно, что Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело. Претензии и вопросы следствие адресовало матери девочек.
«По версии следствия, 32-летняя женщина, находясь в квартире одного из домов в Авиастроительном районе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударила детей», – рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Как стало известно «Татар-информу», женщина била младших, а старшую дочь заставила снимать происходящее на видео.
Позже старшая девочка смогла связаться с отцом и рассказала ему обо всем. Мужчина в это время находился на работе. Он вернулся домой и вызвал на место происшествия сотрудников полиции и медиков.
«Буду просить суд, чтобы меня отпустили к детям»
Сегодня утром, за несколько часов до суда, стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкиндал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о расследовании данного уголовного дела.
Подобные дела сегодня находятся под особым контролем. Александр Бастрыкин не раз публично заявлял, что для Следственного комитета особое значение имеет защита прав социально уязвимых групп граждан, в первую очередь детей. И с любым насилием в отношении несовершеннолетних СК борется совместно с институтами гражданского общества.
В 10 часов утра Авиастроительный суд Казани начал избирать меру пресечения для Гайнуллиной. Журналистов на сам процесс не пустили, так как в деле звучит информация о несовершеннолетних. Но судья разрешил представителям СМИ присутствовать на оглашении решения после того, как обсуждения сторон закончатся.
Перед заседанием Гузалия Гайнуллина расплакалась и рассказала журналистам, что сожалеет о своем поступке. Она рассказала, что уже извинилась перед всеми близкими, и перед детьми в первую очередь. До последнего момента она верила в то, что суд отправит ее под домашний арест и она сможет увидеться с детьми.
«Это был первый раз, никогда такого со мной не было. Жизненные обстоятельства довели до этого. Буду просить суд, чтобы меня отпустили к детям. Я очень рада, что с детьми все в порядке. У своих дорогих детей я уже просила прощения, хочу с ними увидеться. Я скажу им, что очень сильно их люблю», – сказала она журналистам.
Тем не менее Авиастроительный суд Казани арестовал Гузалию Гайнуллину и на два месяца отправил ее в СИЗО.