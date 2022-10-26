«Соллерс» запустит производство LCV под собственным брендом уже в конце года

ПАО «Соллерс авто» уже в конце текущего года запустит производство легких коммерческих автомобилей (LCV) с высокими требованиями по локализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Минпромторга РФ.

«В рамках подписанных изменений в СПИК (специнвестконтракт — прим. Т-и) на площадке СП „Соллерс Форд“ „Соллерс“ уже в конце этого года запустит производство новой линейки LCV под своим брендом с высокими обязательствами по локализации», — отметили в ведомстве.

«Таким образом, после ухода Ford рынку в скором времени будут предложены новые продукты российского производства», — уточнили в министерстве.

Речь идет о заводе в Елабуге, выпускавшем прежде коммерческие автомобили Ford Transit и остановленном в марте. Его проектная мощность составляет 85 тыс. машин в год.

Соответствующее дополнительное соглашение было внесено в специальный инвестиционный контракт компании на Восточном экономическом форуме еще в начале сентября. Тогда предполагалось, что в качестве партнера «Соллерса» может выступить китайская компания JAC с моделью Sunray.

Ранее сегодня стало известно, что автоконцерн Ford полностью ушел с российского рынка. До этого он приостановил деятельность в стране из-за специальной военной операции на Украине.