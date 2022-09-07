«Соллерс» начнет выпуск двух новых моделей авто под своим брендом на заводе в Елабуге

ПАО «Соллерс авто» в 2022 году начнет производить две новые модели легких коммерческих автомобилей под брендом «Соллерс» на заводе в Елабуге.

Соответствующее дополнительное соглашение в специальный инвестиционный контракт компании внесено на Восточном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

«Выпуск легких коммерческих автомобилей позволит ПАО „Соллерс авто“ заменить приостановленное производство Ford Transit в России, расширить линейку на рынке в данном сегменте, а также удовлетворить устойчивый спрос на коммерческую технику со стороны российских потребителей», — прокомментировал это событие вице-премьер РФ Денис Мантуров, участвовавший в подписании документа.

Производство новых моделей будет организовано на заводе в особой экономической зоне «Алабуга». Речь идет о машинах бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонны, пояснили в Минпромторге РФ.

Проект позволит задействовать всех нынешних работников предприятия «Соллерс Форд», приостановившего деятельность в РФ. Запуск производства запланирован на 2022 год. Предполагается, что оно будет иметь высокий уровень локализации, в том числе за счет развития уже существующих и создания новых предприятий-поставщиков в ОЭЗ «Алабуга».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Соллерс» планирует вновь запустить заводы в Елабуге и Владивостоке и создать собственный бренд автомобилей.