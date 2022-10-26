Автоконцерн Ford ушел с российского рынка

Американский Ford Motor продал свою долю в совместном предприятии Sollers Ford и покинул российский рынок. Об этом со ссылкой на компанию сообщает РИА Новости.

В заявлении уточняется, что доля американского автоконцерна составляла 49% и при изменении ситуации в мире он может выкупить акции в течение ближайших пяти лет. Сейчас они переданы совместному предприятию по номинальной стоимости.

Напомним, что в марте Ford объявил о приостановке деятельности в России из-за спецоперации на Украине.