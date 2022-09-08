«Соллерс» встает на китайскую платформу: в Елабуге перезапускают производство автомобилей

«Соллерс» готовится возобновить выпуск коммерческих автомобилей в «Алабуге». Сегодня был назван вероятный партнер предприятия – китайская JAC. На работу планируется вернуть весь коллектив завода, который с марта находится в простое. Что даст перезагрузка производства в Татарстане – в материале «Татар-информа».

«Соллерс» готовится возобновить выпуск коммерческих автомобилей в «Алабуге» Фото: sollers-auto.com

«Соллерс» будет производить автомобили под своим шильдиком

До весны этого года в особой экономической зоне «Алабуга» выпускались легкие коммерческие грузовики (LCV) Ford Transit. Однако после начала спецоперации на Украине, с группой отказался работать партнер из США – Ford Motor Company. Производство остановили, а персонал завода – более 1 тыс. человек, был отправлен в простой.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор группы «Соллерс» Николай Соболев заявил, что холдинг выводит на рынок собственный бренд. В Елабуге будут выпускать новые модели LCV под маркой «Соллерс».

Николай Соболев на полях Восточного экономического форума заявил, что холдинг выводит на рынок собственный бренд Фото: roscongress.org

Перезапустить производство в «Алабуге» планируется уже в этом году. Пока рассматривается выпуск двух модификаций: автомобили бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн.

Общий объем инвестиций в проект с учетом инвестиций «Соллерс Алабуга» и инвестиций компаний-поставщиков составят более 5,5 млрд рублей.

Компания обязалась перед Минпромторгом России обеспечить высокий уровень локализации новых автомобилей, запустить производство дизельных двигателей, штамповочное производство, локализовать ключевые электронные модули, элементы шасси и изделия из пластика. В программе будут задействованы существующие предприятия-поставщики, а также будут созданы новые производства на территории ОЭЗ «Алабуга». Также планируется открыть Центр НИОКР и продуктового развития «Соллерс Авто».

Ассоциация европейского бизнеса сообщила, что в январе-августе было продано 5,2 тыс. коммерческих автомобилей Ford Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продажи Ford Transit сократились вдвое

«Выпуск легких коммерческих автомобилей позволит «Соллерс Авто» заменить приостановленное производство Ford Transit в России, расширить линейку на рынке в данном сегменте, а также удовлетворить устойчивый спрос на коммерческую технику со стороны российских потребителей», – отмечал Денис Мантуров на ВЭФ.

По данным «Автостат Инфо», на начало второго полугодия в российском парке насчитывалось 197,6 тыс. автомобилей Ford Transit – это самая массовая иномарка в сегменте LCV.

Ассоциация европейского бизнеса сообщила, что в январе-августе было продано 5,2 тыс. коммерческих автомобилей Ford – вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Марка находится на третьем месте по продажам после ГАЗа и УАЗа.

Для сравнения: в прошлом году было продано 21,5 тыс. автомобилей Ford Transit. А проектная мощность завода «Соллерс Форд» в Елабуге составляет 85 тыс. автомобилей в год.

Потенциальным партнером «Соллерса» для организации нового производства возможно станут китайские машины JAC Фото: jac-s.ru

Потенциальный партнер – китайская JAC

Сегодня был назван потенциальный партнер «Соллерса» для организации нового производства. По информации газеты «Ведомости», основой для новых автомобилей станут китайские машины JAC.

Еще в июне издание «Авторевю» назвало в качестве вероятного нового партнера «Соллерс» китайскую компанию JAC, а заменой Ford Transit называлась модель Sunray.

JAC Sunray – фургон с несущим кузовом, продольным расположением двигателя, задним приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач. У Sunray несколько модификаций: стандартный фургон, шасси, микроавтобус и промтоварный фургон. JAC Sunray уже производят в Белоруссии и Казахстане, а в России предзаказы на модель принимают с конца мая, пишет «Автостат».

В компании «Соллерс» информационному агентству «Татар-информ» не подтвердили эту информацию.

«С учетом потенциальных рисков со стороны недружественных стран, компания пока не готова озвучивать своего партнера», – сообщили в пресс-службе компании.

Уже в ближайшее время планируется начать продажи автомобилей под собственным брендом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продажи автомобилей под собственным брендом начнутся в ближайшее время

Вместе с тем, в компании не исключили и возобновления сотрудничества с Ford Motor Company – если та этого пожелает.

«В настоящее время производство Ford Transit приостановлено, но в перспективе мы не исключаем возможности возвращения компании к работе в России. «Соллерс Форд» готов возобновить производственную деятельность в полном объеме, как только будет получено соответствующее уведомление от Ford Motor Company», – заявили в «Соллерсе».

Уже в ближайшее время планируется начать продажи автомобилей под собственным брендом.

«В связи с сохраняющимся спросом на LCV со стороны российских потребителей, «Соллерс Алабуга» в перспективе рассчитывает выйти на объемы производства, необходимые для восполнения дефицита коммерческой техники, сложившийся на российском рынке», – тактично ответили в пресс-службе на вопрос об объемах производства.

В новых реалиях «Соллерс» планирует строить свою стратегию «на разумном балансе интегрированности в глобальный автопром и необходимой технологической независимости по критическим технологиям» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Соллерс» хочет купить права на платформу

Стоит отметить, что «Соллерс» всегда развивал свой бизнес в автомобильной сфере в партнерстве с каким-либо иностранным производителем. К примеру, в Татарстан компания зашла в начале 2000-х с южнокорейской SsangYong – производство легковых автомобилей было развернуто в Набережных Челнах. На смену им пришел итальянский концерн Fiat. Позже появился Ford, с которым изначально производили легковушки, а затем появилось производство грузовиков в «Алабуге». Причем по решению американской компании, производство легковых автомобилей было свернуто в России еще в 2019 году.

«Мы всегда развивались через партнерства, это была наша догма. Но сейчас по ряду объективных причин понимаем, что прежние правила не работают, и нам нужно предлагать разрабатывать новые», – цитировал Соболева на ВЭФ «Интерфакс».

В новых реалиях «Соллерс» планирует строить свою стратегию «на разумном балансе интегрированности в глобальный автопром и необходимой технологической независимости по критическим технологиям».

«Соллерс» рассчитывает быть основным или единственным инвестором в новых проектах. Причем, компания будет правообладателем. То есть она хочет получить права на интеллектуальную собственность, чтобы была возможность дорабатывать автомобили и создавать на их базе новые продукты и платформы.

Адиль Ширинов: «В рамках нового проекта производства линейки LCV планируется задействовать весь текущий персонал предприятия «Соллерс Форд» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане более 1 тыс. человек будут выведены из простоя

Для Татарстана запуск нового проекта – это еще и социальный вопрос. На заводе «Соллерс» в Елабуге работает более 1 тыс. человек. Все они с марта находятся в простое. В пресс-службе отметили, что персонал не сокращался и все это время получал оплату в размере 100% от той, чтобы была до прекращения производства.

Председатель совета директоров «Соллерс авто» Адиль Ширинов сообщал, что в рамках нового проекта производства линейки LCV планируется задействовать весь текущий персонал предприятия «Соллерс Форд», приостановившего свою деятельность в РФ, сохранив трудовой коллектив.

Эксперты отмечают, что завод в «Алабуге» уже заточен на производство легких коммерческих грузовиков, поэтому значительного техперевооружения и не потребуется. Кроме того, на предприятии есть квалифицированный персонал, что позволит запустить производство в короткие сроки.

«Насколько мне известно, речь идет о «Соллерс авто» – о том же коллективе, который выпускал Ford Transit. Можно говорить, что компетенции имеются», – сказал автоэксперт Александр Солнцев.

«Команда будет старая, причем она высокопрофессиональная. Они много лет занимались сборкой автомобилей Ford. Это говорит о высоком уровне компетенций» Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В России появится еще один национальный производитель»

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает важность того, что будет приобретена не просто лицензия, а платформа для выпуска автомобилей.

«Команда будет старая, причем она высокопрофессиональная. Они много лет занимались сборкой автомобилей Ford. Это говорит о высоком уровне компетенций. Сейчас меняется партнер, если раньше это был Ford, а перед этим Fiat, то теперь будет некий китайский не названный производитель, у которого на первых порах будут покупать машинокомплекты. Но самое главное, – будет куплена некая платформа, которая полностью перейдет в собственность России. Это значит, что в стране постепенно будет разворачиваться производство коммерческих автомобилей из собственных комплектующих. Теперь здесь будет производство двигателей и других компонентов. В принципе, проект очень большой и серьезный», – прокомментировал Моржаретто возобновление производства в «Алабуге» корреспонденту «Татар-информ».

По его словам, производство позволит обеспечить российский рынок малогабаритными автомобилями. «У нас есть ГАЗ, УАЗ, но этого недостаточно, поэтому на рынке присутствовал Ford и Peugeot, Citroеn. Пытались выйти и китайцы. Но теперь, поскольку иностранные производители ушли, то в России появится еще один национальный производитель, который будет конкурировать с Горьковским автозаводом», – уточнил он.

Запуск предприятия положительно отразится на экономике республики. Это – обеспечение занятости населения, заказ производителям товаров и услуг у других компаний региона Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Новая марка не должна отпугнуть потребителей»

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, производство позволит закрыть спрос на автомобили, который сейчас наблюдается. «Если компания заявляет о готовности начать производство, то значит, у нее все готово для этого, включая и поставки комплектующих, так что с ними проблем с их поставками быть не должно», – отметил он.

Эксперт добавил, что запуск предприятия положительно отразится на экономике республики. «Важно продолжение работы компании и для республики, как в плане пополнения бюджета, так и для сохранения социальной стабильности. Это – обеспечение занятости населения, заказ производителям товаров и услуг у других компаний региона. Так что если у «Соллерс авто» все готово для продолжения деятельности по выпуску автомобилей, то необходимо возобновлять ее. Ранее компания объявила о том, что она намерена создать новую марку, но это не должно отпугнуть потребителей, так автомобили будет производить известный отечественный производитель автомобилей, имеющий хорошую репутацию на рынке», – заключил Баранов.