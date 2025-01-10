«Солдатское спасибо»: штурмовики поблагодарили казанскую гимназию им. Козина за поддержку

Военнослужащие добровольческой разведывательной штурмовой бригады «Восток» поблагодарили казанскую гимназию №7 имени Героя А. В. Козина за поддержку и вклад в будущую победу.

Коллектив и родители школьников приняли участие в благотворительной акции по сбору средств для квадракоптера. Общими усилиями DJI Mavic 3 Fly More Combo был закуплен и направлен штурмовикам.

«Акция проходила на добровольной основе, нам удалось собрать недостающую сумму и помочь военнослужащим. Сегодня в гимназию пришло благодарственное письмо от участников СВО на имя директора», — рассказала «Татар-информу» заместитель директора по воспитательной работе Ольга Аракчеева.

По словам собеседницы агентства, гимназисты активно участвуют в волонтерском движении — плетут маскировочные сети, собирают банки для блиндажных свечей, пишут письма и рисуют открытки, тем самым поддерживая боевой дух солдат на передовой.

Штурмовики адресовали самые теплые слова коллективу и детям школы, а саму благодарность заключили в рамку.

Один из военнослужащих оставил такое послание: «Спасибо вам за поддержку, что вы не забываете нас, за гуманитарные вещи, которые важны нам здесь».

«Огромная благодарность Татьяне Кныш (директор гимназии № 7 — прим. Т-и) и всем причастным за помощь и вклад в победу», — написал другой боец.

​«Работа по поддержке наших военнослужащих будет продолжена», — заверила замдиректора образовательного учреждения Ольга Аракчеева.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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