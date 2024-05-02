Reuters назвало наиболее вероятный ответ России на конфискацию ее активов

В ответ на конфискацию российских активов на Западе Москва может изъять активы и ценные бумаги иностранных инвесторов. В настоящее время они находятся на спецсчетах типа «С», заявляет Reuters со ссылкой на источники.

Шесть экспертов, юристов и экономистов, опрошенных агентством, уверены, что это наиболее вероятный сценарий развития событий.

«Выплаты по заблокированным активам на счетах типа „С“ могут начать конфисковывать в пользу государства», — объяснил управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев.

По его мнению, могут быть заблокированы и иные активы, которыми владеют недружественные государства. К примеру, это могут быть гранты, налоги, частные пожертвования.

Один из юристов полагает, что при отказе нерезидентов от обмена активами единственным вариантом станет конфискация средств либо обращение взыскания.

В ноябре 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому средства со счетом такого типа могут использоваться иностранными инвесторами для покупки иностранных ценных бумаг граждан РФ, которые были заблокированы после ввода рестрикций против Национального расчетного депозитария.