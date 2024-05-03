Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
FT: Индонезия и Саудовская Аравия отговаривают ЕС от конфискации замороженных активов РФ
Индонезия и Саудовская Аравия начали проводить активную лоббистскую работу в европейских столицах для того, чтобы не допустить конфискации замороженных российских активов. Они опасаются за сохранность собственных средств, хранящихся на Западе, пишут авторы статьи в Financial Times.
Европейский чиновник, имя которого не упоминается, рассказал, что Джакарта и Эр-Рияд «крайне обеспокоены» сохранностью своих активов, размещенных на Западе, и задаются вопросом их безопасности. Отмечается, что чиновники обеих стран озвучили эти опасения еще на встрече министров финансов и глав ЦБ в Сан-Паулу в конце февраля.
Авторы статьи отмечают, что беспокойство сохраняется на фоне обсуждений конфискации замороженных активов России, при этом официальные лица Индонезии и Саудовской Аравии проводят активную лоббистскую работу с руководством стран ЕС с целью не допустить конфискации.
По словам автора доклада Европарламента о законности конфискации российских активов Филиппы Уэбб, риск конфискации заключается в создании прецедента, «который может иметь непредвиденные последствия в будущем», передает ТАСС.
Ранее утром сообщалось, что страны G7 в частном порядке признали, что больше не рассматривают идею полностью конфисковать замороженные активы РФ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»