FT: Индонезия и Саудовская Аравия отговаривают ЕС от конфискации замороженных активов РФ

Индонезия и Саудовская Аравия начали проводить активную лоббистскую работу в европейских столицах для того, чтобы не допустить конфискации замороженных российских активов. Они опасаются за сохранность собственных средств, хранящихся на Западе, пишут авторы статьи в Financial Times.

Европейский чиновник, имя которого не упоминается, рассказал, что Джакарта и Эр-Рияд «крайне обеспокоены» сохранностью своих активов, размещенных на Западе, и задаются вопросом их безопасности. Отмечается, что чиновники обеих стран озвучили эти опасения еще на встрече министров финансов и глав ЦБ в Сан-Паулу в конце февраля.

Авторы статьи отмечают, что беспокойство сохраняется на фоне обсуждений конфискации замороженных активов России, при этом официальные лица Индонезии и Саудовской Аравии проводят активную лоббистскую работу с руководством стран ЕС с целью не допустить конфискации.

По словам автора доклада Европарламента о законности конфискации российских активов Филиппы Уэбб, риск конфискации заключается в создании прецедента, «который может иметь непредвиденные последствия в будущем», передает ТАСС.

Ранее утром сообщалось, что страны G7 в частном порядке признали, что больше не рассматривают идею полностью конфисковать замороженные активы РФ.