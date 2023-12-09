Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу

Канцлер Германии Олаф Шольц

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Россия прекратила поставки природного газа в Европу, из-за чего цены на него выросли. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии. Видео речи политика опубликовала газета Bild.

«Именно российский Президент [Владимир Путин] остановил поставки газа по невредимым (на тот момент — прим. Т-и) газопроводам. Таким образом было поставлено под вопрос 50% снабжения Германии газом», — подчеркнул канцлер.

По оценке Шольца, в результате оказались недоступны 50 млрд куб. метров газа, шедших через эти трубопроводы, а в целом по Европе речь идет о 120 млрд. куб. метров голубого топлива, которые перестали поставляться из РФ. «Это имеет последствия для цен», — констатировал он.

«Поэтому мы действовали быстро и безотлагательно. Мы позаботились о новых путях поставок газа <…>», — добавил политик, упомянув рост закупок газа в Норвегии, увеличение объемов газа, поступающего из портов Западной Европы, и строительство СПГ-терминалов на побережье «с невероятной скоростью, невиданной в Германии до этого».

«Дорогие товарищи, это мы провели Германию через эту зиму!» — заключил Олаф Шольц, обращаясь к однопартийцам. Ранее опрос ARD Germany показал, что его работой на посту канцлера довольны только 20% жителей страны. Это худший рейтинг главы Правительства ФРГ начиная с 1997 года.

Еще во второй половине 2021 года, до начала широкомасштабных боевых действий на Украине, страны Европы столкнулась с резким ростом цен на газ. Ситуация усугубилась после того, как Россия начала специальную военную операцию. В начале сентября 2022-го корпорация «Газпром» объявила о полной остановке трубопровода «Северный поток», сославшись на проблемы с турбиной, а вскоре он и «Северный поток — 2» были взорваны.

Вместо российского трубопроводного газа Европейский Союз начал закупать сжиженный природный газ и по итогам 2022 года стал крупнейшим покупателем СПГ в мире, обогнав Китай, Японию и Южную Корею. Экспорт СПГ в ЕС в 2,5 раза по сравнению с 2021-м увеличили Соединенные Штаты, однако и Россия нарастила его на 20% год к году.