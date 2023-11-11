Глава «Газпрома» заявил, российский газ по-прежнему идет в «отказавшиеся» от него страны

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Страны Европы, публично отказавшиеся от российского газа, по-прежнему продолжают получать его. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Он отметил, что точные объемы газа, получаемого Европой обходными путями, рассчитать невозможно, так как «молекулы не имеют национальной окраски». Однако своповые операции достаточно распространены.

«И мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от его потребления», — заметил он в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Миллер напомнил, что недавно Президент России Владимир Путин упомянул об австрийском хабе «Баумгартен». Москва по-прежнему поставляет в него топливо, откуда затем газ поступает в страны Европейского союза.

Кроме того, по контрактам продолжаются поставки в страны юго-восточной Европы.

«Поэтому, конечно же, российский газ есть на европейском рынке не в малых объемах», — подытожил он.