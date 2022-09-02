«Газпром» объявил о полной остановке трубопровода «Северный поток»

Российское ПАО «Газпром» полностью останавливает трубопровод «Северный поток» — до устранения всех замечаний к работе оборудования. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК.

«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод „Северный поток“ полностью остановлен», — говорится в сообщении корпорации.

В «Газпроме» также уточнили, что письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору концерна Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

Как сообщал ранее «Татар-информ», поставки газа по трубопроводу «Северный поток» прекратились 31 августа. При этом предполагалось, что его работа будет приостановлена на три дня — до 3 сентября. «Газпром» при этом ссылался на необходимость планового ремонта на компрессорной станции «Портовая».

Позднее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за введение потолка цен на российский трубопроводный газ. На это предложение резко отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — пообещал он.