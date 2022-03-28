Шольц: Германия может стать независимой от импорта нефти из России уже в этом году

Германия может перестать зависеть от импорта нефти и каменного угля из России уже в этом году. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.

«Это (отказ Германии от импорта российской нефти и угля — прим. Т-и) может произойти в этом году», — подчеркнул Шольц, комментируя возможность введения эмбарго на поставки энергоносителей из РФ.

Вместе с тем канцлер признал, что немедленное прекращение импорта российского природного газа поставит под угрозу «невероятное количество рабочих мест» в Германии. К тому же Италия и ряд стран Восточной Европы не смогут быстро найти альтернативу газу из РФ.

Несмотря на это, политик заверил, что в целом сокращение импорта энергоносителей из России произойдет быстро.

Ранее о планах ФРГ перестать быть зависимой от российского угля и нефти к концу 2022 года рассказал министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек, о чем сообщал «Татар-информ».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании.