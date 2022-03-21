Reuters: Евросоюз работает над пятым пакетом санкций против РФ, включая нефтяное эмбарго

Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны ЕС разрабатывают пятый пакет санкций против России, а также рассматривают возможность нефтяного эмбарго в отношении Москвы, передает РИА Новости.

«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен», — заявил высокопоставленный европейский дипломат агентству, не раскрывая своего имени.

Как утверждает агентство, Россия «не изменила курс в отношении Украины», несмотря на четыре этапа санкций. И теперь страны Европы решают, вводить ли эмбарго на поставки нефти из РФ.

По словам неназванных дипломатов, страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении новых ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действий, так как цены на энергоносители в Европе и так высокие.

В понедельник санкции планируют обсудить министры иностранных дел Евросоюза. Как сообщают дипломаты агентству, возможность эмбарго на энергоресурсы рассматривают в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия».

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Впоследствии он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.