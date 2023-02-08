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Политика
8 февраля 2023  17:05

Шольц анонсировал усиление антироссийских санкций ЕС к годовщине начала спецоперации

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В ближайшее время страны Евросоюза усилят санкционное давление на Россию, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге. По его словам, новые ограничения приурочат к годовщине начала спецоперации на Украине. 

«Мы, как Европейский союз, снова усилим санкции против России», — цитирует его РИА Новости. По словам главы немецкого правительства, Москве дадут «ясный сигнал» о том, что намерения РФ на Украине не имеют успеха.

О том, что ЕС планирует в скором времени утвердить десятый пакет антироссийских санкций в начале февраля, сообщила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее она заявляла, что новые ограничения «приведут российскую экономику к десятилетиям рецессии» и «закроют все лазейки» для РФ.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
#политика #спецоперация на Украине #антироссийские санкции
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