В Еврокомиссии рассчитывают «погрузить экономику России в рецессию на десятилетия»

Из-за санкций США и стран Евросоюза Россия лишается современных и критических технологий, уверена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что в Брюсселе активно работают над тем, чтобы привести экономику России к десятилетиям рецессии, сообщает РИА Новости.

«Мы установили самые мощные санкции из возможных, что приведет российскую экономику к десятилетиям рецессии, а ее промышленность останется без любых современных и критически важных технологий», – сказала фон дер Ляйен, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе.

После начала спецоперации на Украине, о котором Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, Запад начал вводить масштабные антироссийские санкции, которые касаются, в том числе, и экономической сферы. Однако эти ограничения привели к заметному росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Российский лидер уже не раз отмечал, что санкции против РФ вредят, прежде всего, простым гражданам тех стран, которые их вводят.