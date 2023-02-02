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Экономика
2 февраля 2023  22:24

Глава Еврокомиссии: ЕС хочет подготовить новый пакет санкций против России к 24 февраля

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Европейский Союз намерен ввести новый пакет санкций против России 24 февраля, в годовщину начала российской специальной военной операции на Украине. Об этом во время визита в Киев на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Agence France-Presse.

«Мы с нашими партнерами по G7 введем (5 февраля — прим. Т-и) ценовой потолок на российские нефтепродукты, и к 24 февраля, ровно через год после начала вторжения, мы нацелены ввести в действие десятый пакет санкций», — отметила фон дер Ляйен.

При этом глава Еврокомиссии уверена, что действующие девять пакетов санкций «подрывают российскую экономику». По оценке фон дер Ляйен, ограничение цен на российскую нефть обходится властям РФ «примерно в 160 млн евро в день».

Ранее еврочиновница замечала, что санкции «приведут российскую экономику к десятилетиям рецессии», а их десятый пакет «закроет все лазейки» для РФ.

#санкции против россии #евросоюз
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