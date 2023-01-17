Фон дер Ляйен: Десятым пакетом санкций ЕС «закроет все лазейки» для России

Евросоюз планирует ввести десятый пакет антироссийских санкций, который перекроет все возможности обхода уже существующих ограничений. Об этом со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сообщает CNN.

«Фон дер Ляйен также подтвердила, что будет десятый раунд санкций против России», — приводит сообщение РИА Новости.

Как отметила глава ЕК, таким образом Евросоюз намерен «закрыть лазейки, покончить с обходами (санкций)» и ввести массовые ограничения для тех, кто обходит уже действующие рестрикции.